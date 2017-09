Warum Studenten erfolgreich sind und viele Kinder durchs Raster fallen Ein internationaler Vergleich zeigt Licht und Schatten in der deutschen Bildung. Die Politik bejubelt den Ansturm auf zukunftsträchtige Studiengänge.

Deutsche Hochschulabsolventen werden gelobt. © dpa

Von „guten Nachrichten für das Hightech-Land Deutschland“ spricht Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält die Bildung im Land hingegen für „chronisch unterfinanziert“. Der am Dienstag veröffentlichte Bericht, in dem die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die Bildungssysteme der Industrienationen vergleicht, umfasst mehr als 550 Seiten und lässt ganz unterschiedliche Interpretationen zu. Die internationale Vergleichsstudie lobt die deutschen Hochschulabsolventen, beklagt aber die vergleichsweise niedrigen Ausgaben für Grundschüler. Dabei ist die Schule für manche Kinder ihre einzige Chance.

Wo schneidet Deutschland besonders gut ab?

Spitzenwerte erreicht die Bundesrepublik ausgerechnet in jenen Studienfächern, die als besonders zukunftsweisend gelten und beruflichen Erfolg versprechen: nämlich in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, die aufgrund ihrer Anfangsbuchstaben oft als MINT-Fächer zusammengefasst werden. 37 Prozent der Hochschulabsolventen in Deutschland haben eines dieser Fächer studiert. Einen so hohen Wert erreicht kein anderes OECD-Land. Auch bei den Studienanfängern belegt Deutschland in diesem Bereich den Spitzenplatz. Gerade für eine rohstoffarme Nation ist es wichtig, so die Position als Technologiestandort zu festigen – oder um es mit Heino von Meyer vom Berliner OECD-Zentrum zu sagen: „Deutschlands wichtigster Rohstoff ist die Kompetenz seiner Bürger.“

In den wichtigen Zukunftsfächern ist also alles im grünen Bereich?

Nicht alles, denn der Frauenanteil in den MINT-Fächern liegt bei gerade einmal 28 Prozent. Im Gegensatz dazu sind die Frauen in Fächern wie Pädagogik massiv überrepräsentiert, wo 80 Prozent der Studienanfänger weiblich sind. Nur in wenigen OECD-Staaten ist dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern so stark ausgeprägt wie in Deutschland.

Wo hat das deutsche Bildungssysteme sonst noch Defizite?

Bei den Bildungsausgaben hinkt Deutschland nach den Berechnungen der OECD seit Jahren hinterher. Während die 35 OECD-Staaten durchschnittlich 5,2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Bildung ausgeben, kommt Deutschland auf gerade einmal 4,3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Umgerechnet auf Heller und Pfennig bedeutet das in etwa einen Differenzbetrag von 30 Milliarden Euro pro Jahr.

In welchen Bereichen fehlt das Geld?

Zum Beispiel an den Grundschulen: Denn auch hier gibt Deutschland jedes Jahr weniger aus als der OECD-Durchschnitt. Das gehe vor allem zulasten der individuellen Förderung, bemängelt der OECD-Bildungsforscher Andreas Schleicher. Dabei sei es extrem wichtig, die Schwachpunkte einzelner Schüler möglichst früh zu erkennen und entsprechend gegenzusteuern, „damit niemand durch das Raster fällt“. Dass dafür die Zeit fehle, schade vor allem den Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern, erklärt Schleicher. „Wenn Sie aus einer sozial ungünstigen Schicht kommen, ist Schule Ihre einzige Chance.“

Was bedeutet das für den Bildungserfolg deutscher Schüler?

Nach Einschätzung von Fachleuten hängt der Bildungserfolg in Deutschland noch immer stark vom Elternhaus ab – auch das belegt die neue Vergleichsstudie: Der Anteil der Hochschulabsolventen, deren Eltern keinen entsprechenden Abschluss haben, liegt bei den 30- bis 44-Jährigen in Deutschland bei gerade einmal 14 Prozent. Im OECD-Durchschnitt ist diese Quote in den vergangenen Jahren auf immerhin 20 Prozent gestiegen. (dpa)

