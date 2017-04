Warum stimmten so viele Deutschtürken für Erdogan? Nach dem „Ja“ zur Verfassungsänderung steht der künftige Kurs Europas gegenüber Ankara auf dem Prüfstand.

„Mach dir keine Sorgen, die Welt kann unser Feind sein“ – mit diesem Plakat demonstriert eine Anhängerin des „Ja“-Lagers am Sonntag in Ankara. © dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems, das ihm künftig eine noch größere Machtfülle beschert, knapp gewonnen. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Wahlkommission entfielen 51,3 Prozent der Stimmen auf „Ja“, 48,7 Prozent votierten demnach mit „Nein“.

Wie geht es in der Türkei nach dem Referendum weiter?

Nach dem knappen Sieg von Staatschef Recep Tayyip Erdogan muss zunächst die Wahlkommission ein amtliches Endergebnis verkünden. Kommissionschef Sadi Güven kündigte am Sonntagabend an, das werde „unter Berücksichtigung der Einspruchsfrist in spätestens elf bis zwölf Tagen“ geschehen. Zunächst treten dann nur drei von zahlreichen Änderungen in Kraft: Mit der Veröffentlichung im Amtsanzeiger darf der Präsident wieder einer Partei angehören. Erwartet wird, dass Erdogan bald nach Inkrafttreten wieder offiziell Chef der Regierungspartei AKP wird. Außerdem werden die Militärgerichte abgeschafft. Zudem beginnen die Vorbereitungen für die Neubesetzung des Rates der Richter und Staatsanwälte, was innerhalb von 30 Tagen abgeschlossen sein soll. Der Ministerpräsident und die Regierung bleiben bis zur nächsten Wahl im Amt, die für November 2019 geplant ist, aber vorgezogen werden kann. Erst danach wird der Präsident sowohl Staats- als auch Regierungschef.

Warum haben so viele Türken in Deutschland mit Ja gestimmt?

Bei den Türken in Deutschland können Erdogan und seine AKP traditionell auf starke Unterstützung zählen. Das hat sich auch beim Verfassungsreferendum gezeigt, bei dem die Türken in Deutschland fast mit Zweidrittelmehrheit (63,1 Prozent) für das Präsidialsystem gestimmt haben. In Deutschland waren 1,43 Millionen türkische Wähler registriert. Die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigte sich besorgt über den großen Zuspruch. „Es ist erschreckend, dass Menschen, die in zweiter und dritter Gastarbeitergeneration in Deutschland leben, sich für ein System entscheiden, dass alle demokratischen Rechte mit Füßen tritt“, sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu am Ostermontag. Der Politologe Ferhad Seydar glaubt, dass Erdogan hierzulande besonders die Menschen erreichen kann, die Ablehnungserfahrungen gemacht hätten. Bei diesen komme die „Starker-Mann-Rethorik“ Erdogans und einiger Politiker der Regierungspartei AKP gut an.

In einigen anderen Ländern lag die Zustimmung zum Präsidialsystem in der Türkei sogar noch über dem „Ja“-Anteil der Türken in Deutschland, so in Belgien mit 75,0 Prozent, in Österreich mit 73,2 Prozent und in den Niederlanden mit 71,0 Prozent.

Kann eine Demokratie à la Erdogan Partner für die EU sein?

Die Bundesregierung will so schnell wie möglich den Gesprächsfaden mit Ankara wieder aufnehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel erinnerten die türkische Regierung daran, dass sie als Mitglied des Europarats, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und als EU-Beitrittskandidat Bedenken des Europarats gegen die neue Verfassung Rechnung tragen müsse. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz erneuerte seine Forderung nach einem Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit Ankara. Das knappe „Ja“ der Türken bei der Verfassungsreform sei „ein klares Signal gegen die Europäische Union“. Die Türkei-Berichterstatterin des Europaparlaments, Kati Piri, erklärte, eine Umsetzung der geplanten Verfassungsänderungen in ihrer Gesamtheit würde zu einem Stopp der Beitrittsverhandlungen führen. „Das Land kann der EU nicht mit einer Verfassung beitreten, die die Gewaltenteilung nicht respektiert.“

Muss die EU die Beitrittsverhand- lungen mit der Türkei nun abbrechen?

Nein, nicht automatisch. Denkbar ist zwar, dass das EU-Parlament mit einer Resolution den Abbruch der Gespräche fordert. Die zuständigen Regierungen der EU-Staaten müssen Forderungen des EU-Parlaments im Bereich der Außenpolitik allerdings nicht nachkommen.

Wäre der Abbruch der Verhandlungen eine echte Option?

Wenn sich alle 28 Mitgliedstaaten einig wären, wäre ein Abbruch möglich. Die EU-Kommission und auch die Bundesregierung waren bis zuletzt aber der Meinung, dass ein kompletter Wegfall der EU-Beitrittsperspektive dazu führen könnte, dass sich die Türkei noch stärker Russland zuwendet und keinerlei Bestrebungen mehr zeigt, sich bei Themen wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte an europäische Standards zu halten. Derzeit gibt es für die Beitrittsverhandlungen nur ein einziges K.-o.-Kriterium: die von Erdogan erwogene Wiedereinführung der Todesstrafe.

Spielen auch die Vereinbarungen zur Flüchtlingskrise eine Rolle?

Zumindest am Rande. Die Türkei ist immer noch einer der wichtigsten Partner in dem Bereich – auch wenn nach Meinung vieler Experten vor allem die Grenzschließungen auf der Balkanroute zu dem Ende des großen Flüchtlingszustroms in Richtung Westeuropa geführt haben.

Ist es denkbar, dass sich das Verhältnis wieder etwas normalisiert?

In Brüssel wird das nicht für unmöglich gehalten. Die wüsten Beschimpfungen Erdogans gegen EU-Staaten könnten als unschönes Wahlkampfgepolter abgehakt werden. Wirklich bessere Beziehungen sind aber nur dann möglich, wenn die Türkei wieder anders mit Oppositionspolitikern und Journalisten umgeht.

Was bedeutet der Ausgang des Referendums für die Nato?

Für die Verteidigungsallianz ist es enorm wichtig, dass die Türkei ein verlässlicher Bündnispartner bleibt. Das Land an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien und Nahost hat von den Mitgliedstaaten die zweitgrößte Armee. Wenn das „Ja“ zu mehr politischer Stabilität führt, kann das der Nato nutzen – aber nur dann, wenn es nicht zu einer dauerhaften Abkehr von rechtsstaatlichen Prinzipien kommt. (dpa)

