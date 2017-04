Warum staut es sich an der Wesenitztalschänke?

Kraftfahrer klagen zunehmend über lange Staus an der Wesenitztalschänken-Kreuzung in Copitz. Vor allem stadteinwärts bildet sich regelmäßig eine Autoschlange. Sie reicht manchmal zurück bis auf die Brücke, die über die Umgehungsstraße S 177 führt. Als Ursache vermuten viele Autofahrer eine neue Ampelphase, die es aber offensichtlich nicht gibt. Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist an der Ampel an der Wesenitztalschänke nichts verändert worden, die Schaltzeiten seien schon seit geraumer Zeit stets gleich. Laut Rathaus sei möglicherweise aber eine veränderte Verkehrsführung schuld an den Autoschlangen. Wegen vieler Baustellen im Zentrum lotst die Stadt den Verkehr Richtung Copitz derzeit über die Sachsenbrücke und die S 177. Fahren dann viele an der Abfahrt Pirna/Graupa ab, bilden sich zu Stoßzeiten Staus an der Wesenitztalschänken-Kreuzung. (SZ/mö)

