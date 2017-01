Warum Singen auch nach 40 Jahren Spaß macht Der Stadtchor Weißwasser feiert 2017 ein rundes Jubiläum und gründet einen Kinderchor.

zurück Bild 1 von 7 weiter Wertvoll: urkundliches Lob vom Rat des Kreises 1984. Wertvoll: urkundliches Lob vom Rat des Kreises 1984.

Akustisch: bei der Einweihung des Theaters im Ohr in Boxberg 2007.

Gemeinsam: bei einem Gastspiel in der Partnerstadt Brühl 1996.

Folkloristisch: beim Konzert auf dem Sorauer Platz 2007 in historischem Outfit.

Prominent: beim Tierparkfest 2016 mit dem Schlagersänger Gerd Christian.

Spaß beim Singen und beim Betrachten von Fotos aus den letzten 40 Jahren: die Damen vom Vorstand des Stadtchors Weißwasser (l. Vorsitzende Kerstin Jebas). Der frühere Chorleiter Rainer Wetzorke (nicht im Bild) hat für die SZ seine Fotosammlung gelüftet (kleine Bilder). Foto und Repros: Joachim Rehle

Anfänglich: bei einem der ersten Auftritte nach der Gründung 1978.

Sie sind jung und sie haben richtig Bock aufs Singen. Wie sehr, haben sie im Dezember im Foyer der Stadtwerke Weißwasser unter Beweis gestellt. Das Sängerensemble aus Kindern der Pestalozzi-Grundschule kam beim Publikum an und fügte dem Weihnachtskonzert des Stadtchors eine feine Nuance hinzu. Die positiven Energien möchte der Vorstand gern weitertragen und hat deshalb beschlossen, einen Kinderchor zu gründen. „Stadtkinderchor“ soll das Nachwuchsensemble heißen und im März das Licht der Welt erblicken.

Die Neugründung kommt nicht von ungefähr. 2017 feiert der Stadtchor 40. Geburtstag. Da dürfen die Mitglieder durchaus an die Nachwuchssicherung denken. Aber auch Erwachsene sind willkommen. „Notenlesen oder vom Blatt singen muss keiner können, der bei uns mitmachen will“, beschwichtigt Kerstin Jebas. Auf das gewisse Etwas muss die Vorsitzende des Vereins jedoch bestehen: Singen muss Spaß machen – jedem Einzelnen, aber vor allem in der Gruppe. Das ist auch der Grund, warum es den Chor heute noch gibt. Spaß schweißt zusammen.

Und singen befreit, macht leicht und sorgt für den Spaß, der den Ernst des Lebens erträglich macht, finden die Chormitglieder. Die Jüngste ist 20, die Älteste 80 Jahre. Am stärksten sind die Frauenstimmlagen Sopran und Alt, vertreten. 50 Mitglieder zählt der Chor, zehn davon zählen zur Ehrenriege. Lücken bilden sich regelmäßig bei den Herren der Schöpfung, bei den Bässen und Tenören. „Aber das ist in den meisten Chören so“, sagt Cornelia Palzer. Sie hat bereits gemeinsam mit ihren Mitsängern Auftritte querbeet absolviert, in der nächsten Umgebung genauso wie im Ausland. Die weiteste Reise führte vor zwei Jahren nach Kanada.

Im Juli 2017 werden Cornelia Palzer, Kerstin Jebas und die anderen Sängerinnen und Sänger beim den „3. European Choir Games“ im litauischen Riga singen. Unterwegs ist zudem ein Auftritt in der Kathedrale im polnischen Olsztyn (Allenstein) geplant. Die Chorreisen sind beliebt, nicht nur bei den Chormitgliedern, sondern auch bei Fans und Unterstützern. Die Reise nach Riga ist auch deshalb bereits ausgebucht. Ohne Unterstützung wären solche Reisen, aber auch viele andere Auftritte, kaum zu stemmen. Im Dezember spendete die Fleischerei Willms überraschend tausend Euro. Am Montagabend überreichte Dr. Martin Schüßler von der Apotheke am Eisstadion einen Scheck über 500 Euro. Das Geld stammt aus dem Verkauf von Apothekenkalendern, für die die Kunden 50 Cent pro Stück spenden.

Für gewöhnlich absolviert der Stadtchor sechs Auftritte pro Jahr. In der 40. Jubiläumssaison sind es ein paar mehr, ein Geschenk, das der Chor seinen treuen Zuhörern macht. Im September wird das Jubiläum offiziell gefeiert. Wie, bleibt spannend. Die Entscheidung fällt die Mitgliederversammlung Anfang März.

Auftaktprobe für den Stadtkinderchor: 5. März

Einsteigen für Erwachsene: im Januar fürs Frühlings-, im Oktober fürs Weihnachtsprogramm oder am 24. April zur offenen Probe – jeweils im Vereinspavillon, Sorauer Platz 2

