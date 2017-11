Warum sind die Verdächtigen wieder frei? Nach einer Serie von Einbrüchen stellt die Polizei zwei Männer auf frischer Tat – und muss sie vorerst laufen lassen. Warum, erklärt Staatsanwalt Till Neumann im Interview.

Staatsanwalt Till Neumann ist Gruppenleiter und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz.

Landkreis. Die Einbruchsserie in Garagen entlang der deutsch-tschechischen Grenze reißt nicht ab. Nahezu täglich werden neue Fälle gemeldet – seit Jahresbeginn sind es bereits mehr als 200, über 100 davon allein seit September. „Wir sind den Tätern auf der Spur“, erklärt Polizeisprecher Thomas Knaup. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie es mit gut organisierten tschechischen Banden aus dem grenznahen Raum zu tun haben. Sechs Täter konnten in den letzten Tagen tatsächlich auf frischer Tat gestellt werden. Ein 37 Jahre alter Tscheche, der vorige Woche nach Hinweisen von Anwohnern in Seifhennersdorf gefasst wurde, sitzt erst einmal in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Ermittlungen könnte er für mindestens fünf Einbrüche in der Region in Betracht kommen.

Ebenfalls nach einem Einbruch in Seifhennersdorf sind in der Nacht zum Montag drei Tschechen in Rumburk festgestellt und Diebesgut sichergestellt worden. Gegen die drei Männer wird jetzt ermittelt, sie sind aber auf freiem Fuß. Genauso wie die beiden 36 und 29 Jahre alten Garageneinbrecher, die im Zittauer Gebirge auf frischer Tat gefasst werden konnten. Dass die Staatsanwaltschaft Görlitz für die Männer keinen Haftbefehl beantragt hatte, löst in den Orten entlang der Grenze großen Unmut aus. Die SZ hat beim Sprecher der Staatsanwaltschaft nachgefragt.

Herr Neumann, wie kann das sein: Zwei Einbrecher werden auf frischer Tat gestellt und wieder laufengelassen?

Ja, das ist so: Es haben in diesem Fall keine ausreichenden Haftgründe vorgelegen.

Was wären denn Haftgründe?

Haftgründe sind Verdunkelungsgefahr, Flucht oder Fluchtgefahr, etwa wenn der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz oder eine hohe Straferwartung hat.

Und eine Wiederholungsgefahr? Ist das kein ausreichender Haftgrund?

Doch, jedoch nur bei schwerem Diebstahl, wozu Einbruchsdiebstahl gehört.

Warum hat die Staatsanwaltschaft dann für die beiden Tschechen, die die Polizei auf frischer Tat gestellt hat, keinen Haftbefehl beantragt?

Weil es, wie schon gesagt, keinen Grund gab, der eine Untersuchungshaft ausreichend gerechtfertigt hätte. Es gab – jedenfalls in dem Moment der Festnahme – keinen Nachweis dafür, dass Wiederholungsgefahr vorliegt und dass – was für eine Untersuchungshaft auch erforderlich ist – für die festgestellte Tat eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten ist. Die Staatsanwaltschaft ist da an klare rechtliche Regelungen gebunden. Die Frage der Untersuchungshaft wurde auch in diesem Fall umfassend geprüft.

Was bedeutet das aber jetzt für die weiteren Ermittlungen?

Selbstverständlich wird gegen die beiden Männer weiter ermittelt. Sie sind bekannt und erkennungsdienstlich behandelt. Jetzt wird geprüft, ob sie auch noch für weitere Einbrüche infrage kommen. Die Untersuchungen werden von der Polizei geführt. Die Beamten arbeiten mit Hochdruck. Jede einzelne Tat muss da für sich genau untersucht werden mit dem Ziel, beweissichere Verbindungen herzustellen.

Gesetzt den Fall, die beiden Verdächtigen werden erneut bei einem Einbruch erwischt oder die Ermittler können sie mit weiteren Straftaten in Verbindung bringen. Was passiert dann?

Dann sind die Gründe für eine Untersuchungshaft gegebenenfalls neu zu bewerten. Das wird in jedem Fall genau geprüft.

Ein anderer Tatverdächtiger sitzt, wie wir erfahren haben, nach seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Ja, im Fall des 37-jährigen Staatsbürgers aus Tschechien waren die Haftgründe ausreichend: Er hat keinen festen Wohnsitz, es bestand Fluchtgefahr und ihm sind mutmaßlich auch noch mehrere weitere Straftaten anzulasten.

Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch aus Polizeikreisen hört man oft Unverständnis über manche Entscheidung der Staatsanwälte.

Alle Behörden sind an Recht und Gesetz gebunden und daran halten wir uns auch.

