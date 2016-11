Kolumne: Wellers Woche Warum nicht Ronny? Die NPD hätte den wohl idealen Bürgermeister für Dresden gehabt. Aber kaum einer wollte ihn.

SZ-Redakteur Andreas Weller. © André Wirsig

Die Wahl des Bildungsbürgermeisters wäre eine echte Chance gewesen, die Bildungs- und Jugendlandschaft umzukrempeln. Erneut haben die Stadträte die Zeichen der Zeit nicht erkannt.

Denn die NPD hat einen echten Kracher ins Rennen geschickt, bei dem kaum jemand nachvollziehen kann, dass er es nicht geworden ist. In Ronny Z. schlummern so viele Talente: Er ist Vize-Chef der NPD. Wer, wenn nicht ein Nazi, kann dieser verlotterten Jugend noch was beibringen?

Aber damit nicht genug: Er ist Politikwissenschaftler – wahrscheinlich mit Schwerpunkt von 1933 bis 1945 – und Amtsleiter Bildung und Politik im Parteivorstand. Hallo? Wenn Ronny nicht spätestens jetzt überqualifiziert ist, weiß ich es auch nicht.

Aber die NPD muss verrückt sein: Im Stadtrat legte sie noch ein weiteres Karriere-Highlight obendrauf, das sie bis dahin schamlos verschwiegen hat – wie extra für das große Finale aufgespart: Ronny ist Bundesschulungsleiter der NPD, erklärte Stadtrat Hartmut Krien: „Er hat also Ahnung von Schule und würde den Laden ordentlich aufmischen.“ Jawoll, sagen wir da! Bei den abervielen Millionen Euro für Jugendliche, denen eigentlich nur was quersitzt, die aber von diesen linken Sozialpädagogen wie rohe Eier behandelt werden. Eine ordentliche Wehrsportübung hat noch aus dem letzten Loser einen ordentlichen Deutschen gemacht.

Am Rande kommt dazu noch Ronnys Vorliebe für „die konsequente Durchsetzung nationaler Interessen im Bereich Bildung und Jugend, die sich radikal abgrenzt“. Das nennt nicht nur die NPD erfrischend und unkonventionell. Wir hätten binnen kürzester Zeit alle Probleme potenziert.

