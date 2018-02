„Warum nicht Förderschulen für alle öffnen?“ Herrnhuts Schulleiter Holger Böwing über nötige Lehrerausbildung, Folgen der Inklusionsdebatte und Ausgrenzung.

Holger Böwing, Leiter des Bereiches Bildung der Herrnhuter Diakonie und der Herrnhuter Förderschule sieht den Schlüssel zu mehr Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung vor allem bei der Lehrerausbildung. © Matthias Weber

Herrnhut. Herrnhut strengt sich besonders an, Menschen mit Behinderung im Alltag nicht auszugrenzen. So beendet in diesem Jahr die Herrnhuter Diakonie ein bundesweites Modellprojekt, in dem es um barrierefreie Teilhabe geht. Grundlage dafür ist die seit 2009 geltende UN-Behindertenrechtskonvention. Genau diese ist auch die Grundlage für die bislang politisch geforderte Inklusion an Schulen. Holger Böwing, Leiter der Förderschule Johann Amos Comenius und gleichzeitig zuständig für den Bereich Bildung der Herrnhuter Diakonie, über Konsequenzen und Irrtümer.

Herr Böwing, beim Stichwort Inklusion galten Förderschulen bislang als Auslaufmodell. Nun hat der Freistaat sich zu ihnen bekannt. Wie sehen Sie das?

Ich persönlich sehe keinen Widerspruch zwischen Inklusion, Förderschulen und der UN-Konvention. Bei der Diskussion gibt es aus meiner Sicht einen Bedarf nach Begriffsklärung: Inklusion meint, Verhältnisse zu schaffen, die ermöglichen, dass alle Menschen ungehindert am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Ich sehe Förderschulen als bewährtes Instrument an, alle an Bildung teilhaben zu lassen.

Dann sind sie aber ausgegrenzt – in einer extra Schule ...

Diese Gefahr besteht bei integrativer Beschulung ebenfalls: Die Kinder haben oft Schulbegleiter an ihrer Seite in der Regelschule. Das macht sie ebenfalls zu Außenseitern. Erneute Ausgrenzung ist etwas, das mich bei dem Thema ohnehin wirklich besorgt: Schwer mehrfach behinderte Kinder oder solche mit ausgeprägtem emotional-sozialen Förderbedarf werden möglicherweise noch stärker als zuvor aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Also sollten Förderschulen wieder stärker unterstützt werden, was Ministerpräsident Kretschmer diese Woche auch angekündigt hat?

Ich persönlich finde es toll, dass es beide Möglichkeiten gibt. Und ich habe die Fördergelder, die in den Neubau unserer Schule geflossen sind, als ein klares Zeichen, als ein Ja zur Förderschule verstanden. Wenn Politiker hofften, durch Inklusion Kosten zu sparen, so sehe ich das anders. Möglicherweise ist dies sogar teurer, keineswegs aber kostengünstiger. Die Diskussionen über den richtigen Weg sollten aber nicht auf dem Rücken von Kindern und Lehrern ausgetragen werden. Wenn sich die Unterrichtsbegleiter an den Regelschulen ballen, ist das dem Ganzen auch nicht dienlich. Ebenso ungünstig ist es, wenn in der Folge für unsere Schüler kein Geld für Schulbegleitung mehr vorhanden ist.

Merken Sie an Ihrer Schule, ob es mehr Schüler an Regelschulen versuchen?

Wenn ich auf die Schülerzahlen schaue – nein. Die Anmeldungen bei uns sind stabil bis steigend. Durch unser Wohnheim kommt momentan sogar ein Dutzend der Schüler von außerhalb des Landkreises. Was wir nicht wissen ist, wie viele Kinder an eine Schule wie die unsere gehen dürften, es aber lieber erst einmal an einer Regelschule versuchen.

Gibt es Schüler, die von einer Regelschule zu Ihnen wechseln?

In den vergangenen zwei Jahren hatten wir zwei Schüler, die zuvor an einer Regelschule integrativ beschult worden sind und nun bei uns lernen. Die Eltern hatten offenbar den Eindruck, dass sie bei uns besser aufgehoben sind. Umgekehrt ist einmal ein Schüler von uns wenige Tage nach seiner Einschulung an eine Regelschule gewechselt. Solche Fälle sind insgesamt eher selten. Was an Förderschulen generell beobachtet wird, ist eine relative Unselbstständigkeit von Wechslern aus der Regelschule.

Wie kann Inklusion aus Ihrer Sicht denn überhaupt gelingen?

Unter anderem wird der Ausbildung der Lehrkräfte eine zentrale Bedeutung zukommen. Im Grunde müssten die Pädagogen an den Regelschulen ja jetzt schon Inklusionsspezialisten sein, denn die Klassenzusammensetzung dort wird auch ohne sogenannte „Förderschüler“ immer heterogener. Was bei aller Mühe aber Inklusion langfristig ausbremsen wird, ist der Leistungsgedanke in unserer Gesellschaft.

Was könnte da helfen?

Es wäre nötig, alle Kinder so früh wie möglich und ausnahmslos gemeinsam zu betreuen. Das müsste also bereits in Krippe und Kindergarten beginnen. Die Erzieher sollten alle gleichermaßen geschult sein. Sonst sind die Kinder mit Förderbedarf von vornherein wieder separiert, weil vorwiegend bestimmte Personen sie betreuen. Dies setzte natürlich zwangsläufig geringe Gruppengrößen voraus.

Das klingt eher schwierig...

Wie wäre es, wenn man es andersherum angeht und die Förderschulen öffnet? Einmal in der Woche gibt es zwischen den Zinzendorfschulen und unserer Förderschule einen Austausch. Dann kommen Sechstklässler aus der Oberschulklasse zu uns und machen Deutsch oder Biologie mit. Man könnte denken, sie interpretieren das als Makel. Tun sie aber nicht: Sie genießen die Methodik, die kleinen Klassen und unser Lerntempo und lernen dabei viel. Es gab sogar schon Anfragen, ob sie auch andere Fächer mitmachen können.

