Warum Machtwechsel schwierig sind Wenn ein Ministerpräsident zurücktritt, geht das selten ohne Komplikationen. Kurt Biedenkopf hat einen besonders miserablen Abgang hingelegt.

Der ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (r. ) schüttelt im sächsischen Landtag seinem Nachfolger Georg Milbradt die Hand. © Ronald Bonß

Es hätte ein schöner Abschied werden können. Nach langer und verdienstvoller Amtszeit hätte der Ministerpräsident sein Amt freiwillig niederlegen können. Lob, Dank und große Abschiedsreden wären Kurt Biedenkopf sicher gewesen. Stattdessen geriet der Abgang des damals 72-Jährigen zu einem unwürdigen Schmierentheater. Bis zum Geht-nicht-mehr zögerte er nach Skandalen und Affären um finanzielle Vergünstigungen und Ikea-Rabatte seinen selbst angekündigten Rücktritt hinaus.

Die Tatsache, dass seine Partei bei der Suche nach einem Nachfolger seinen Willen missachtet, kränkte „König Kurt“ und führte zu einem drastischen Verlust von Souveränität und Vernunft. Die Wahl des Neuen einer demokratischen Willensbildung Partei und Parlament zu überlassen, kam ihm offenbar nicht in den Sinn.

Das Ende der Ära Biedenkopf in den Jahren 2001/02 ist ein Lehrbeispiel dafür, wie ein Machtwechsel in einer laufenden Legislaturperiode nicht ablaufen sollte. Der Wechsel von Biedenkopfs Nachfolger Georg Milbradt (CDU) zu Stanislaw Tillich verlief ebenfalls holprig, aber weitaus weniger dramatisch. Milbradt entschloss sich im Zuge der Turbulenzen um die sächsische Landesbank 2008 zum Rückzug vom Amt des Ministerpräsidenten. Still und ohne großes Aufsehen sprach er mit drei möglichen Nachfolgern, die, wie es damals hieß, alle nicht sonderlich erpicht auf das Regierungsamt waren. Am Ende der Debatte im kleinen Kreis ließ sich Stanislaw Tillich in die Pflicht nehmen.

Es gibt andere Beispiele für Generationswechsel in der Politik: Ende Mai dieses Jahres musste Erwin Sellering (SPD), Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern, wegen schwerer Krankheit zurücktreten. Es stand lange fest, dass Manuela Schwesig das Amt einmal übernehmen sollte. Der Wechsel musste zwar früher stattfinden als gedacht. Dennoch gab es in dem SPD-Landesverband keine Diskussion, der Übergang funktionierte geräuschlos.

Eine Art Seifenoper findet dagegen zurzeit in Bayern statt. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ist seit der Bundestagswahl ähnlich wie Stanislaw Tillich in Sachsen politisch angezählt. Die hohen Verluste der CSU haben der seit Langem schwelenden Debatte um seine Nachfolge eine neue Dynamik verliehen. Doch Seehofer will den Mann, der am stärksten drängt, um jeden Preis verhindern – er hält ihn nicht für fähig.

Finanzminister Markus Söder wartet nur noch auf den Moment, in dem Seehofer geht. Sein Problem: Niemand ist bereit, die Rolle des Königsmörders zu übernehmen. Königsmörder sind in der Politik und bei den Wählern meistens unbeliebt. Nur die laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP in Berlin verhindern zurzeit eine offene Personaldebatte. Am Ende könnten statt Söder andere zum Zuge kommen, etwa Innenminister Joachim Herrmann oder Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.

Stanislaw Tillich hat, nach allem, was bisher bekannt ist, seinen Rücktritt wohl hauptsächlich mit sich selbst abgemacht. Man sei überrascht, heißt es in der CDU seit gestern. Das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl hat zwar zu Debatten über den politischen Kurs geführt. Die Verantwortung für das Wahlergebnis sehen die meisten aber bei der Kanzlerin. Dennoch hat Tillich bereitwillig den Rückzug angetreten. Wie sein Vorgänger wollte er aber die Frage, wer die Staatskanzlei übernimmt, nicht allein anderen überlassen. Wie immer man die Entscheidung für Michael Kretschmer bewertet: Sie ist auch ein Indiz für die dünne Personaldecke in der sächsischen CDU. Die Frage, wer soll es denn machen, war jedenfalls in den letzten Tagen häufig zu hören.

Am Ende der Amtszeit Biedenkopfs schrieb der einstige Spiegel-Journalist Jürgen Leinemann über „Die Droge Politik“. Politiker gelten als Inbegriff der Machtmenschen, heißt es dort. Doch meistens hätten sie weniger zu sagen, als sie mit Reden ausdrücken und Symbolen darstellen. „Praktische Politik beschränkt sich weitgehend auf Schadensbegrenzung.“

