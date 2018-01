Warum macht die Politik nix?

Wie geht es mit Siemens, Bombardier und dem Waggonbau weiter?

Gleich mehrere Gäste schnitten erwartungsgemäß die aktuell prekäre wirtschaftliche Situation in der Lausitz, insbesondere in Niesky und Görlitz, an und warfen der Politik Untätigkeit vor. Viele Leute hätten ihre Arbeit in der Vergangenheit schlecht gemacht, so Stadtrat Sandro Simmank (Bürgerbewegung Niesky). „Wenn Sie sagen, Sie nehmen das hier Gesagte mit ins Kabinett, sind Sie zehn Jahre zu spät dran“, sagte er an Dulig gewandt. Er habe bereits gesagt, dass Sachsen aktuell der Staatsabbau der letzten Jahre auf die Füße falle, antwortete der Wirtschaftsminister. „Ich lasse nicht gelten, dass man für die Region nichts tut.“ Zu Solidaritätsveranstaltungen nach Görlitz zu fahren, sei kein Lippenbekenntnis. Was bei Bombardier und Siemens passiere, „begleiten wir sehr intensiv, aber wir machen nicht alles öffentlich.“

Er wolle allerdings auch nicht den Eindruck erwecken, die Politik könne eine bestimmte Lösung herbeiführen, so Dulig auf eine Frage von Bombardier-Mitarbeiter Olaf Holz. Er hatte in Zweifel gezogen, dass die Entscheidung von Siemens, das Werk in Görlitz zu schließen, eine rein unternehmerische Entscheidung sei, „weil viele Fördermittel geflossen sind.“ Ähnlich äußerte sich Karin Mohr aus Görlitz. „Siemens hat so viele Subventionen für Görlitz erhalten und schließt nun das Werk, weil‘s woanders brennt. Das geht nicht.“

Roland Jäkel, Vorsitzender des Niederschlesischen Unternehmerverbands, zeigte sich überzeugt, dass es bei Bombardier weitergehen wird. „Vielleicht findet sich ein hiesiger Investor. Sprechen Sie mit den Banken“, appellierte er an Dulig.

Optimistisch äußerte sich auch der für den Waggonbau Niesky zuständige Gewerkschaftssekretär, Axel Drescher. Sobald die Insolvenz des Betriebs vom Tisch sei, werde man einen Tarifvertrag hinbekommen. Man dürfe bei solchen Problemen nicht immer nach der Politik rufen. „Wir müssen das in den Betrieben hinbekommen“, so Drescher betont kämpferisch.