Warum Löbaus Bürgermeister schwieg Dietmar Buchholz wollte gegen den Ämterabzug kämpfen – und sagte bei der entscheidenden Kreistagssitzung nichts.

Löbau/Görlitz. Landrat Bernd Lange (CDU) hat den Beschluss vorgelesen. Der Beschluss, dass das Landratsamt in Görlitz vergrößert werden soll. Was auch bedeutet, dass Ämter aus Löbau abgezogen werden und nach Görlitz gehen. Vor der Abstimmung am Mittwoch hätte jeder Kreisrat die Möglichkeit gehabt, seine Meinung zu äußern. Im Saal saß auch Löbaus Bürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos). In den Wochen zuvor hatte er sich deutlich gegen den Beschluss ausgesprochen. Unter anderem, weil mit den Ämtern aus Löbau auch voraussichtlich rund 170 Arbeitsplätze Richtung Görlitz verschwinden. In der Kreistagssitzung am Mittwoch aber, die letzte Gelegenheit vor der Abstimmung, schwieg Buchholz. Warum?

„Warum soll ich meine Bedenken noch zum fünften Mal äußern?“, fragt er auf SZ-Anfrage zurück. Er habe sich bereits im Vorfeld klar positioniert. „Es gab genügend Äußerungen von mir.“ Außerdem sei für ihn bereits im Vorfeld der Kreistagssitzung absehbar gewesen, dass die Entscheidung für die Zentrierung in Görlitz fallen würde. Anfang Februar, als die Pläne bekannt wurden, hatte Buchholz gegenüber der SZ angekündigt, um die Löbauer Ämterstandorte zu kämpfen. Er wolle versuchen, möglichst viele Kreisräte von seinem Standpunkt zu überzeugen. „Vor dem Beschluss am Mittwoch wusste ich aber schon, dass wir keine Mehrheit erzielen konnten.“ Tatsächlich stimmten von 83 Kreisräten 48 für die Behördenerweiterung in Görlitz, 15 dagegen, 19 enthielten sich der Stimme. „Ich habe für Nein gestimmt“, sagt Buchholz.

Einerseits könne er den Landkreis verstehen, andererseits aber sei er enttäuscht. „Wenn die Mehrheit dafür ist, dass jetzt noch einmal Geld verbrannt werden muss, ist das so“, sagt Buchholz. Ihm stelle sich die Frage, ob sich die Pläne überhaupt mit den jetzt geplanten Mitteln umsetzen lassen. „Die Rechnung ist für mich nicht ganz nachvollziehbar“, sagt Buchholz. „Schon, wenn ein Bereich den Rahmen sprengt, geht sie nicht mehr auf.“ Bleibt für ihn die Hoffnung, dass vielleicht die Zeit noch Änderungen bringt. Der Kreistag hat zunächst nur eine Grundsatzentscheidung gefällt. Umgesetzt sein soll die bis 2022.

