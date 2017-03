Warum Kaufland nicht gleich Kaufland ist Was Kunden wundert, macht im Handel Sinn.

Kerstin Büttner ist Kaufland-Kundin. Als solche ist sie immer davon ausgegangen, dass die Preise in allen Filialen gleich sind. Doch das ist ein Trugschluss. Das hat sie gesehen, als sie die Prospekte der Filialen in Meißen und Riesa miteinander verglich. © Lutz Weidler

Für Ostern ist Kerstin Büttner gerüstet: Für das Fest hat sie schon allerlei Süßigkeiten eingekauft. Wie in den meisten Fällen hat die 52-Jährige diesen Einkauf in der Riesaer Elbgalerie erledigt. Auch Hallorenkugeln landeten dabei im Einkaufswagen. Die Pralinen waren bei Kaufland bis Mitte März im Angebot – für 77 Cent. Von ihrer vorösterlichen Schnäppchenjagd berichtete Kerstin Büttner auch ihrer Tochter, die in Meißen lebt.

„Die erzählte mir daraufhin, dass viele Produkte im Meißner Kaufland günstiger seien.“ Doch glauben konnte die Riesaerin das nicht. „Ich dachte immer, dass das eine Handelskette ist und die Preise damit in allen Filialen gleich sind.“ Doch sie wurde eines Besseren belehrt. „Wir haben dann die Prospekte aus beiden Filialen nebeneinander gelegt und verglichen.“ Und siehe da: Vom 9. bis zum 15. März kosteten die Hallorenkugeln in Meißen acht Cent weniger als in Riesa. Auch im darauffolgenden Angebotsprospekt fanden sich auf einigen Seiten Produkte, die in Meißen günstiger waren – ob Schokolade, Tomaten, Joghurt oder Kartoffeln. Bei einem fiktiven Einkauf dieser und weiterer Waren mussten Riesaer Kauflandkunden über zwei Euro mehr ausgeben als die Meißner (siehe Tabelle).

Kaufland ist also nicht gleich Kaufland. Die irritierte Kundin Kerstin Büttner informierte sich in der Riesaer Kauflandfiliale nach den Preisunterschieden. „Dort sagte man mir, dass jede Filiale ihre Preise selbst gestalten könne.“

Das bestätigt auch die bundesweite Kauflandpressestelle in Neckarsulm: „Wir reagieren individuell auf die örtlichen Wettbewerber. Daher kann es vereinzelt zu Preisunterschieden zwischen einzelnen Kaufland-Filialen kommen.“ Ein großer Teil des Sortiments weise aber überregional einheitliche Verkaufspreise auf, erklärt die zuständige Unternehmenssprecherin Andrea Kübler.

Unterschiedliche Preise in unterschiedlichen Filialen derselben Handelskette – das sei nichts Ungewöhnliches, sagt Sebastian Deppe von der BBE Handelsberatung: „Die Filialisten orientieren sich an der Marktsituation vor Ort. Wenn es im Umfeld sehr preisaggressive Wettbewerber gibt, sind unterschiedliche Preise durchaus üblich.“ Im Fachjargon nenne man das auch „angepasstes Pricing“.

„Etwas bekannter ist das vielleicht bei Tankstellen.“ Auch wenn die regionale Preisanpassung mit viel Aufwand verbunden sei, da die Angebote der anderen Wettbewerber ständig beobachtet werden müssen, sei das oft sinnvoll. „Viele Filialisten setzen inzwischen auf regionale Anpassung, was die Produktauswahl angeht oder eben die Preise“, erklärt Sebastian Deppe. Kompliziert werde das nur, wenn die Werbung überregional im Fernsehen oder im Internet publiziert werde, weil dann Vergleiche möglich werden.

Der Preisvergleich Produkt Riesa Meißen Milka-Schokolade 1,99 1,79 Andechser-Joghurt 1,11 0,99 Marok. Tomaten/kg 1,29 1,11 7,5-kg-Sack Kartoffeln 4,99 4,49 Teekanne-Tee 1,59 1,49 Weißwein (Dt. Weintor) 3,33 2,99 Kasten Oettinger-Bier 5,40 4,80 GESAMT 19,70 17,66 Preise in Euro Quelle: Kaufland-Prospekt 16.3.-22.3.2017

