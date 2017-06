Warum ist es so schwer, ein Strohfeuer zu löschen? Ein Strohfeuer ist etwas, das schnell verlischt? Im Sprichwort vielleicht. Die Pirnaer Feuerwehr machte eine andere Erfahrung.

Nachlöschen am Sonnabend, gegen 5 Uhr und 19.40 Uhr: Mehrmals entzündete sich das Stroh auf dem Feld bei Birkwitz wieder. © Marko Förster

Pirna. Ein Blitzschlag hatte in der Nacht zum vergangenen Freitag ein großes Strohrollen-Lager auf einem Feld bei Birkwitz in Brand gesetzt. Für die Feuerwehr wurde dieser Brand zum Dauereinsatz über insgesamt mehr als 25 Stunden – sie musste mehrmals ausrücken, weil das Stroh immer wieder zu brennen begann. Die SZ sprach mit dem Pirnaer Wehrleiter Peter Kammel.

Herr Kammel, warum ist es so schwer, ein Strohfeuer zu löschen?

Bei dem Unwetter in der Nacht zum Freitag ist der Blitz offenbar komplett durch das riesige Strohballen-Lager bei Birkwitz durchmarschiert. Er hat das Stroh an mehreren Stellen gleichzeitig entzündet, es hat auf 100 Metern Länge angefangen zu brennen. Sie müssen sich vorstellen: 360 große Rollen gepresstes Stroh, da steckt eine Menge Energie drin. Und aufgrund der Dichte der Ballen kommen wir mit Löschmitteln nur schwer an die Brandnester heran.

Welche Möglichkeiten hat die Feuerwehr, solch einen Brand unter Kontrolle zu bringen?

Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder man lässt das Stroh kontrolliert abbrennen. Das kann mehrere Tage dauern und ist mit einer Geruchsbelästigung verbunden, die für die Anwohner alles andere als schön ist. Oder man betreibt großen Aufwand, zieht die Strohballen auseinander und löscht die Brandnester. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden. Sie hat dank des Technischen Hilfswerks, das uns mit Radladern unterstützte, sehr gut funktioniert.

Trotzdem hat sich das Feuer am Wochenende wieder entzündet …

„Aus“ ist bei einem Großfeuer wie diesem immer nur die halbe Wahrheit. Selbst wenn nichts mehr qualmt und auch mit der Wärmebildkamera nichts mehr zu erkennen ist, kann es versteckte Glutnester geben, die dazu führen, dass erneut ein Brand ausbricht. Deshalb wird zwei Stunden nach einem Brand immer noch einmal kontrolliert, bei Großfeuern wie diesem auch Tage später noch. Jeder kennt das doch: Sie machen im Garten ein Feuer in der Feuerschale. Am nächsten morgen scheint nur noch kalte Asche übrig zu sein. Werfen Sie dort Holz rein, fängt es plötzlich wieder an zu brennen, weil noch Glut da ist.

Wie oft mussten Sie die Strohballen nachlöschen?

Im Falle der Strohballen mussten wir insgesamt noch dreimal ausrücken, um Nachbrände zu löschen. Das warme und windige Wetter am Wochenende hat die erneuten Feuer begünstigt.

Sie haben auch mithilfe von Schaumzusatz gelöscht. Ist das nicht bedenklich auf einem Acker?

Nein, es handelte sich dabei um 0,5 bis ein Prozent Schaum, der dem Löschwasser zugemischt wurde. Er sorgte dafür, dass das Wasser besser in das Stroh eindringen konnte. Der Schaum ist für die Umwelt unbedenklich, solange er nicht direkt in Gewässer gelangt. Vertreter der Unteren Wasserbehörde des Kreis-Umweltamts waren mit vor Ort und haben kontrolliert, dass keine Umweltschäden entstehen.

Das Interview führte Christian Eißner.

