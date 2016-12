Warum ist Deutschland ein Billigland? Tschechen und Polen kaufen gern in Deutschland günstige Lebensmittel – das ist skurril, finden die Bauern.

Der Geschäftsführer des Oberlausitzer Bauernverbands, Rainer Peter, reagiert auf den SZ-Artikel zu Lebensmittelpreisen. Fotos: BS/Neumann



Rainer Peter kann die Tschechen aus der Grenzregion gut verstehen. Der Geschäftsführer des Bauernverbandes Oberlausitz hat mit Interesse in der SZ gelesen, dass vor allem die Lebensmittel aus Deutschland wegen ihrer guten Qualität so beliebt bei den Nachbarn sind. Und da sie zum Teil auch noch bis zu 20 Prozent günstiger zu haben sind, kann er gut verstehen, dass die Tschechen gern hier einkaufen. Mit Blick auf die Bauern und die Dauerthemen Milch- oder auch Fleischpreise haben ihn die Vergleiche von Butter oder Joghurt freilich ins Grübeln gebracht: „Das zeigt einmal mehr, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland so billig sind wie sonst fast nirgendwo in Europa“, kommentiert Peter.

Und damit zeige sich eben auch, was in Deutschland die Arbeit der Bauern wert sei. Immerhin geben die Tschechen – aber auch die Polen – gemessen an ihren Verdiensten weitaus mehr Geld für ihre Ernährung aus. „Ein großer Anteil des Wohlstandes in Deutschland wird durch die niedrigen Erzeugerpreise der Bauern bezahlt und die Politiker sonnen sich darunter“, kritisiert er. Möglich sei das allerdings nur durch Subventionen von der EU. „In Tschechien bekommen die Bauern diese Gelder auch, das hat dort aber in den vergangenen Jahren nicht dazu geführt, dass die Preise so stark gesunken sind“, sagt der Bauernverbands-Geschäftsführer.

Dabei können die Landwirte in Polen und Tschechien weitaus günstiger produzieren, weiß Rainer Peter aus Erfahrung und dem Austausch mit den Bauen jenseits der Grenze. In Tschechien liege der Mindestlohn bei zwei bis drei Euro die Stunde – hier bei über acht Euro. Und die Reglementierungen seien längst nicht so strikt wie in Deutschland. Beim Milchpreis aber gibt es im Nachbarland nicht weniger zu verdienen. Im Gegenteil: „Soweit wir wissen, ist der Milchpreis nicht tiefer als bei uns, in Polen haben die Landwirte in diesem Jahr zum Teil sogar zwei Cent mehr bekommen“, erklärt er.

Dass die deutschen Autofahrer im Gegenzug ihren Tank in den Nachbarländern füllen, ist in den Augen von Peter nicht vergleichbar. Denn die Benzin- und Dieselpreise sind vor allem wegen der unterschiedlichen Besteuerung in den Ländern so verschieden – nicht wegen der Preispolitik.

