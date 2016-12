Warum Hollande aufgibt Mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur will der französische Staatspräsident seine Partei retten.

Man kann ihm ansehen, wie schwer die Entscheidung gefallen ist: Für François Hollande wird es keine zweite Amtszeit als französischer Staatspräsident geben. Damit zieht er die Konsequenzen aus den anhaltend schwachen Beliebtheitswerten und politischer Erfolglosigkeit. © picture alliance / dpa

Pragmatiker könnten François Hollande konsequent nennen. Hatte der Präsident nicht von Anfang an gesagt, er wolle sich am Ende seiner Amtszeit vor allem am Versprechen messen lassen, die Arbeitslosigkeit deutlich zu senken? Zwar ging sie in den letzten Monaten zurück – nachdem sie lange angestiegen war. Vielleicht gibt ihm die Geschichte noch recht, vielleicht werden seine Reformbemühungen erst später Früchte tragen – doch mit der Absicht, in fünf Jahren Frankreichs Wirtschaft wieder aufzurichten und den Franzosen das verlorene Vertrauen in ihr Land zurückzugeben, scheint der Präsident gescheitert.

„Ich habe entschieden, nicht als Kandidat für die Präsidentschaftswahl anzutreten, also für die Erneuerung meines Mandats.“ Die Worte, die der 62-Jährige am Donnerstagabend in einer kurzfristig anberaumten TV-Rede aussprach, ließen alle perplex zurück – Freunde, Kritiker, Experten. Zwar galt als ausgemacht, dass ihm kaum Gewinnchancen bei den Wahlen im Frühjahr 2017 blieben und er nicht einmal sicher sein konnte, die Kandidatenkür seiner Sozialistischen Partei im Januar für sich zu entscheiden. Dass er aber seiner drohenden Niederlage zuvorkommen würde – das erwartete niemand von dem Mann, der sein ganzes Leben der Politik gewidmet hat. Wie seine langjährige Partnerin Ségolène Royal trat er früh in den Beraterstab von Präsident François Mitterrand ein. Später agierte Hollande elf Jahre lang als Parteichef der Sozialisten als ein Mann, der verschiedene Interessen vereinen konnte. Umso bitterer erscheint es, dass ihm genau das als Präsident nicht gelang. Gegen eine Arbeitsmarktreform bäumte sich ein Teil der linken Abgeordneten derart heftig auf, dass die Regierung beide Gesetze nur mithilfe eines Sonderparagrafen am Parlament vorbei durchsetzen konnte. Zuvor hatte sie die Maßnahmen derart verwässert, dass auch die Wirtschaft enttäuscht war. Hollandes ewige Suche nach einem Kompromiss, sie funktionierte nicht mehr.

Er selbst gestand in seiner emotional vorgetragenen Ansprache nur einen Fehler ein: Nach den Attentaten von Paris im November 2015 auf den Druck von rechts hin eine Verfassungsänderung vorgeschlagen zu haben, die den Entzug der französischen Nationalität für Terroristen vorsah. Mit diesem Tabu-Bruch verlor er den Linksflügel seiner Partei endgültig – und musste trotzdem von dem Projekt absehen.

Serie von Fehltritten und Skandalen

Vielen erscheint seine Amtszeit als Abfolge von Missverständnissen, Fehltritten und Skandalen – von der Aufdeckung geheimer Schweizer Konten des Ex-Budgetministers Jérôme Cahuzac über das als schamlos empfundene Plaudern im Buch „Ein Präsident sollte so nicht reden“ bis zur aufsehenerregenden Trennung von der Journalistin Valérie Trierweiler, die sich mit einem bissigen Enthüllungsbuch rächte. So schlug der Mann, der die Franzosen von ihrer Verdrossenheit erlösen und ein „normaler Präsident“ sein wollte, alle Rekorde der Unbeliebtheit. Dass er nach den Terror-anschlägen als mitfühlender und starker Landesvater auftrat, mit einer Militärintervention in Mali nervenstarkes Verantwortungsbewusstsein zeigte und das hohe Defizit des Landes langsam, aber effizient abbaute – geschenkt. In den Augen der Öffentlichkeit hat Hollande durch die Bank versagt. Viele äußern nun aber Respekt, da er sich opfert, um eine Zersplitterung seiner Partei zu verhindern. Die Präsidentschaftswahl droht auf ein Duell zwischen der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem Rechtskonservativen François Fillon hinauszulaufen, sollten sich die Sozialisten nicht geschlossen hinter einen gemeinsamen Kandidaten stellen. Längst scharrt ein knappes Dutzend linker und grüner Anwärter mit den Hufen.

Als Hollandes natürlicher Nachfolger erscheint nun Premier Manuel Valls. Doch der energische 54-Jährige ist für sein autoritäres Auftreten bei der Parteilinken fast genauso unbeliebt. Für ihn spricht, dass er einer nachrückenden Generation angehört, die für Erneuerung steht – und diese scheint dringend an der Zeit, da innerhalb weniger Tage Urgesteine der französischen Politik hinweggefegt wurden – von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy über Ex-Premier Alain Juppé bis zu François Hollande.

zur Startseite