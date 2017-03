Warum Großerkmannsdorf nicht schönstes Dorf Sachsens werden will Der Radeberger Ortsteil ist angeschrieben worden, sich der Wahl zu stellen. Aber der Ort sagt Nein. Noch jedenfalls.

Großerkmannsdorf im Dorfwettstreit? Vorerst ist das nicht geplant. © Thorsten Eckert

Großerkmannsdorfs Ortsvorsteher Dr. Karl-Wilhelm Leege (Freie Wähler) hat dieser Tage Post aus dem Landratsamt bekommen. Verbunden mit der Bitte, Großerkmannsdorf möge sich in diesem Jahr am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen. Schon zum zehnten Mal sucht Sachsen im Rahmen dieser Aktion sozusagen das schönste Dorf des Freistaats.

2009 hatte sich Großerkmannsdorf bekanntlich ja schon einmal beteiligt – und hatte sich als Neuling sogar bis ins Finale vorgearbeitet, wo es dann der beachtliche Platz 4 geworden war, denkt der Ortsvorsteher durchaus zufrieden zurück. Wobei er auch an den bürokratischen Aufwand zurückdenkt, der mit den Anträgen für den Wettbewerb verbunden war. Auch das ist nun einer der Gründe, warum Karl-Wilhelm Leege den Ortschaftsräten vorgeschlagen hat, dem Landratsamt zu schreiben, in diesem Jahr nicht schönstes Dorf Sachsens werden zu wollen.

Allerdings ist der Aufwand nicht der Hauptgrund. „Wir wären natürlich bereit, diesen Aufwand zu betreiben“, so der Ortsvorsteher in der Sitzung. Aber aus seiner Sicht wäre es sinnvoller, findet er, „abzuwarten, bis wir unsere Vorhaben im Rahmen des Projekts historische Ortsmitte abgeschlossen haben“. Noch ist da das eine oder andere Einzelprojekt in Arbeit. Demnächst zum Beispiel wird das sanierungsbedürftige Gebäude Hauptstraße 36 angepackt. „Und auch unsere derzeit im Umbau befindliche Turnhalle wäre dann fertig und würde sich wohl auch in einer solchen Bewerbung gut machen“, ist Karl-Wilhelm Leege überzeugt. Im Moment jedenfalls käme die Bewerbung aus seiner Sicht „gut ein Jahr zu früh“.

Nächstes Mal am Start

Eine Sicht, die auch die Ortschaftsräte teilen. Beim nächsten Wettbewerb, der dann elften Auflage, will Großerkmannsdorf aber wieder dabei sein. Das wäre dann in zwei Jahren. „Bis dahin können wir uns nach dem Abschluss der historischen Ortsmitte dann auch neue Entwicklungsziele stecken“, so der Ortsvorsteher, denn auch das ist Teil der Anträge für den Wettbewerb.

Bei der elften Auflage wäre Großerkmannsdorf dann also mit dabei. „Und der elfte Wettbewerb passt ja auch super zu Großerkmannsdorf, immerhin sind wir ja ein Ort mit einem sehr aktiven Karnevalsverein, vielleicht sollten wir die Unterlagen dann auch gleich am 11.11. abgeben“, merkte dann Michael Müller augenzwinkernd an. Er ist bekanntlich Chef des Großerkmannsdorfer Karnevalsvereins und sitzt ebenfalls im Ortschaftsrat.

