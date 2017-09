Warum Grenzwerte unterschiedlich sind Die USA und die EU haben unterschiedliche Standards bei der Regulierung. Aber auch innerhalb Europas weichen die Regeln für die erlaubte Belastung mit Stickoxiden ab.

Aus dem VW-Abgasskandal wird eine „Dieselgate-Affäre“ für die gesamte Autoindustrie, die auch generelle Fragen nach der Abgas-Regulierung aufwirft. Wie kann es sein, dass VW in den USA strengere Auflagen zum Ausstoß von Stickoxiden als in Europa zum Verhängnis wurden? Und warum gibt es in der EU unterschiedliche Grenzwerte für die Stickoxid-Belastung?

Während die EU vor allem das Klimagas auf dem Kieker hat, haben die USA seit 1990 im Rahmen des Luftreinhaltegesetzes den Stickoxiden den Kampf angesagt. Diese Schadstoffe stellen eine direkte Bedrohung für die Gesundheit dar. Sie können zu Atemwegserkrankungen führen. In einer Umfrage des Science Media Centers Deutschland sind sich Wissenschaftler darin einig, dass die schädigende Wirkung von Stickstoffdioxid (NO2) für die menschliche Gesundheit durch Studien ausreichend belegt ist. Dagegen ist das Klimagift zwar für die menschengemachte Erderwärmung verantwortlich, ist aber in kleinen Mengen unschädlich für Menschen. Hinter den Unterschieden zwischen den Emissionsregeln dies- und jenseits des Atlantiks steckt also offenbar Industriepolitik. In Europa wurde bislang beim Umweltschutz Rücksicht auf die heimischen Autobauer genommen, für die die Dieseltechnik so wichtig ist. In Amerika nicht, denn da dominieren Benziner.

Draußen oder am Arbeitsplatz?

Es gibt aber noch weitere Abweichungen, die in der Diesel-Debatte für Verwirrung sorgen. So beträgt der EU-Grenzwert im Jahresmittel für die Stickstoffdioxidbelastung (NO2) in der Außenluft 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Arbeitsplatzgrenzwert ist mit 950 Mikrogramm fast 24-mal höher. Wie kann das sein?

Dazu erklärt das Umweltbundesamt (UBA): „Die Maximale Arbeitsplatz-Konzentration ist ein Wert für die zeitlich begrenzte Belastung gesunder Arbeitender, während durch NO2 in der Außenluft auch empfindliche Personen rund um die Uhr betroffen sein können“. Bei der Ableitung von Grenzwerten für Stickstoffdioxid könnten für die Allgemeinbevölkerung nicht die gleichen Maßstäbe angelegt werden wie für Arbeitsplatzgrenzwerte. Letztere gelten nur für Industriearbeitsplätze, bei denen NO2 entsteht. Das ist etwa bei Schweißvorgängen, bei der Dynamit- und Nitrozelluloseherstellung oder bei der Benutzung von Dieselmotoren der Fall. Für Büroarbeitsplätze gelten sie nicht.

Dagegen sind Stickstoffdioxid in der Außenluft alle Menschen rund um die Uhr ausgesetzt, auch wenn die Konzentration je nach Aufenthaltsort stark schwankt. Kinder, Schwangere, alte Menschen und Asthma-Kranke reagieren zum Teil wesentlich empfindlicher. Die höchste Konzentration an NO2 wird an stark befahrenen Straßen gemessen. Die Bundesrepublik ist in der EU führend bei der NO2-Belastung. Nach Aussage von UBA-Präsidentin Maria Krautzberger zeigten die bisherigen Messergebnisse, „dass die Stickstoffdioxid-Belastung 2017 ähnlich hoch wie im letzten Jahr sein wird“. Der EU-Grenzwert für NO2 in der Außenluft stimmt mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation überein. Er wird in einem EU-weiten Abstimmungsprozess und unter Berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher Studien festgelegt.

