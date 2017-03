Warum gibt es keine Checklisten für Arztpraxen? Bei einem Pflege-Forum im Großenhainer Advita-Zentrum beklagten Angehörige von Betroffenen vor allem ein Informationsdefizit.

Anja Maiwald ist Bereichsleiterin von advita in Mittelsachsen. © Klaus-Dieter Brühl

Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, kommt das für die Angehörigen oftmals völlig überraschend. Wo wenden sie sich hin, wenn sie Unterstützung brauchen? Wie kommen sie an die Informationen, die sie für diesen schwierigen neuen Lebensabschnitt brauchen? Welche Möglichkeiten bietet das Sozialsystem im Detail für die Betroffenen und ihre Familien?

Diesen Fragen widmete sich am Dienstag ein Info- und Diskussionsabend der Landtagsabgeordneten Kerstin Lauterbach in der Advita-Pflegeeinrichtung am ehemaligen Möbelspeicher. Die familienpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion hatte kompetente Gäste eingeladen, etwa den Barmer-Landesgeschäftsführer Dr. Fabian Magerl und Advita-Bereichsleiterin Anja Maiwald. Informationsbedarf gibt es reichlich, weil der Begriff der Pflegebedürftigkeit seit Jahresbeginn neu definiert ist. Statt der früheren Pflegestufen gibt es nun Pflegegrade, die inhaltlich und finanziell anders gestaffelt sind.

Für die meisten der deutschlandweit drei Millionen Betroffenen bringt das neue System Verbesserungen mit sich. Die Einschätzung der Pflegebedürftigkeit sei bisher vor allem an körperlichen Einschränkungen festgemacht worden, erklärt Fabian Magerl. Jetzt würden kognitive und psychische Probleme stärker einbezogen. Auch die pflegenden Angehörigen und die Pflegedienste werden in begrenztem Maße entlastet und besser gestellt. Dennoch bleibe die Pflegeversicherung eine Teilkasko, und die Finanzierung werde auch über steigende Beiträge gesichert.

Es waren weniger die aktuellen Veränderungen im Pflegesystem, die die 25 Forumsgäste bewegten, sondern die Frage, wie man im Leistungs-Dschungel die Übersicht behält. „Warum ist es nicht möglich, in den Arztpraxen eine Art Checkliste für die Angehörigen auszulegen?“ fragte einer der Diskussionsteilnehmer. Gerade in Sachsen, wo es weder Pflegestützpunkte noch Pflegeberater gibt sind die Angehörigen oftmals überfordert. Zwar kann man alle wichtigen Informationen zum Thema im Internet abrufen, aber für einen pflegenden Ehepartner, der auch schon recht betagt ist, stellt das keine wirkliche Option dar. Das sieht auch Sozialpolitikerin Kerstin Lauterbach so, weshalb sie sich für die Einrichtung von Pflegestützpunkten stark machen will. Und zwar für solche, bei denen man sich auch am Abend oder am Wochenende Rat holen kann.

Advita-Managerin Anja Maiwald lag speziell die Personalsituation am Herzen, wo sich perspektivisch eine Schere auftut. Die Zahl der Pflegebedürftigen werde wegen des demografischen Wandels bis 2030 um eine Million steigen, die der Pflegekräfte aber um fast 100 000 sinken. Eine Entlastung böten Einrichtungen, wo altersgerechtes Wohnen, Demenz- und Intensiv-WGs, Tagespflege und ambulanter Dienst unter einem Dach angeboten werden. Die geplante Zusammenlegung von Altenpflege und Krankenpflege als Ausbildungsberuf sieht Maiwald hingegen kritisch. Dadurch würden junge Menschen animiert, in die besser bezahlte Krankenpflege abzuwandern.

Die Advita-Pflegeorganisation hat vor drei Jahren den ehemaligen Großenhainer Getreidespeicher zu einem modernen Haus für betreutes Wohnen mit 28 Einraum- und sieben Zweiraumwohnungen umgebaut. In der benachbarten Getreidemühle wird eine Tagespflegeeinrichtung - vor allem für Menschen mit Demenzerkrankungen - betrieben. Die Kombination verschiedener Betreuungsformen, so die Firmenphilosophie, erhöht die Pflegequalität, ohne dass der Eigenanteil der Bewohner in die Höhe getrieben wird. Advita-Häuser werden meist in bereits vorhandene Bausubstanz integriert. Sie sollen ihren Bewohnern ein möglichst selbstbestimmtes Leben und den Pflegekräften flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten bieten.

zur Startseite