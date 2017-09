Warum Gerd Kastenmeier Heide-Steinpilze liebt Dresdens Promi-Koch ist derzeit regelmäßig im Wald bei Radeberg unterwegs. Und verrät für die SZ-Leser ein Pilz-Rezept.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Dresdner Promi-Koch Gert Kastenmeier (großes Foto) liebt die Pilze aus der Dresdner Heide – vor allem die Steinpilze. Zwischen Ullersdorf, Radeberg und Langebrück hat er seine geheimen Sammelplätze, die verrät er natürlicht nicht. Was er aus den Heidepilzen macht, verrät er aber schon: Gebackene Steinpilze mit Sauce tartare zum Beispiel. Die gefundenen Pilze werden dabei schon im Wald fachmännisch gereinigt (kleines Foto). Fotos: Thorsten Eckert (2) © thorsten eckert Der Dresdner Promi-Koch Gert Kastenmeier (großes Foto) liebt die Pilze aus der Dresdner Heide – vor allem die Steinpilze. Zwischen Ullersdorf, Radeberg und Langebrück hat er seine geheimen Sammelplätze, die verrät er natürlicht nicht. Was er aus den Heidepilzen macht, verrät er aber schon: Gebackene Steinpilze mit Sauce tartare zum Beispiel. Die gefundenen Pilze werden dabei schon im Wald fachmännisch gereinigt (kleines Foto). Fotos: Thorsten Eckert (2)

So sehen sie aus, Kastenmeiers gebackene Steinpilze mit Sauce tartare. Das Rezept dazu verrät Dresdens Gourmet- und Promi-Koch den Lesern der Rödertal-SZ dabei exklusiv. Viel Spaß beim Nachkochen! Foto: Sabine Mutschke



15.09.2017, Pilzsuche mit Gerd Kastenmeier in der Dresdner Heide zwischen Radeberg und Langebrück Honorarfrei für RuV Bautzen, Pauschale gezahlt (c) Thorsten Eckert, Bühlauer Straße 16A, 01328 Dresden, Tel: 0177 / 2957241, Kto. 3127825, BW Bank, BLZ 60050101, (c) Thorsten Eckert; Verwendung nur gegen Honorar. Weitervertrieb in jeglicher Form untersagt. Es werden keine Rechte Dritter wie Modelfreigabe-, Eigentums-, Kunst- oder Markenrechte eingeraeumt, soweit nicht ausdruecklich vermerkt. Bei werblicher Nutzung sind die Rechte Dritter vom Kunden einzuholen. Sofern nicht anders vereinbart, gilt ein gezahltes Honorar für die einmalige Veröffentlichung des Bildes. Foto: Thorsten Eckert / bildwerk@gmx.net / Thorsten Eckert

Eigentlich sind ja Fischgerichte seine große Leidenschaft. Aber im Spätsommer und Herbst kommen bei Dresdens Gourmet- und Promikoch Gerd Kastenmeier regelmäßig auch Pilze auf den Tisch. Dann kann man ihn am frühen Morgen mit dem Sammelkorb schon mal zwischen Ullersdorf, Radeberg und Langebrück in der Dresdner Heide treffen, „und das Pilzesuchen entspannt mich wirklich herrlich“, verrät er.

Seine sicheren Pilzplätze bei Radeberg verrät er hingegen natürlich nicht. „Ich habe einen Kumpel, der sich hier in der Heide super auskennt und mir jede Menge Tipps gegeben hat, wo es die besten Steinpilze gibt.“ Steinpilze aus der Dresdner Heide, schwärmt Gerd Kastenmeier dann, „da legst du dich hin …“ Und wie er das sagt! Jedes Wort quasi ein Geschmacksverstärker. „Ich habe ja schon viele Pilze gegessen, aber über Steinpilze aus der Dresdner Heide geht eigentlich nichts“, ist Gerd Kastenmeier jedenfalls überzeugt.

Und am heimischen Herd wird dann jede Menge ausprobiert. „Neue Ideen für Steinpilz-Gerichte, die dann auch für meine Restaurant-Gäste auf die Speisekarte kommen“, sagt er. Für seine Dresdner Restaurants im Kurländer Palais und sein neues Club-Restaurant in der „Residenz am Zwinger“ gegenüber dem Dresdner Zwinger kauft er die Pilze allerdings im Handel ein. „Erstens brauche ich ja größere Mengen und zweitens darf man in Sachsens Wäldern nur für den Eigenbedarf Pilze sammeln“, bedauert Gerd Kastenmeier ein bisschen. „Aber natürlich suche ich im Handel dann Steinpilze aus, die dem herrlichen Geschmack aus der Dresdner Heide nahekommen“, macht der Gourmetkoch klar. Und hat in dieser Saison schon etliche spannende Pilz-Rezepte erfunden. „Viele sind mir sogar tatsächlich beim Sammeln zwischen Ullersdorf und Langebrück eingefallen, echte Heide-Rezepte sind das also“, sagt Gerd Kastenmeier dann lachend. Eines davon verrät er jetzt übrigens exklusiv für die Leser der Rödertal-SZ.

Außerhalb der Pilzsaison entspannt sich der Dresdner übrigens auch ganz in Heidenähe. Auf dem Golfplatz in Ullersdorf, direkt am Rand der Heide. Hier ist er ja bekanntlich Vereinsmitglied. „Und beim Golf ist man ja auch etliche Kilometer unterwegs, deshalb bin ich fit für die morgendlichen Pilzausflüge“, sagt Gerd Kastenmeier augenzwinkernd.

www.kastenmeiers.de

Rezept für Gebackene Steinpilze mit Sauce tartare

Zutaten für vier Personen: 400 Gramm Steinpilze, vier Eier, ein halbes Toastbrot, zwei Esslöffel Mehl, eine Zitrone, ein Bund Schnittlauch, 100 Milliliter Öl für Mayonnaise, ein Esslöffel saure Sahne, Öl zum Frittieren, Salz und Pfeffer.

Zubereitung: Ein Eigelb mit Öl zu Mayonnaise mixen. Zwei Eier hart kochen, klein hacken, mit Schnittlauch, Salz und Pfeffer verfeinern und saure Sahne dazugeben. Toastbrot fein mixen. Steinpilze in cirka fünf Millimeter feine Scheiben schneiden und mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft marinieren und in Mehl, Ei und Brösel panieren. Pilze in heißem Öl frittieren und mit Sauce tartare servieren.

zur Startseite