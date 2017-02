Warum es in der guten Stube dunkel blieb Görlitzer mussten in diesem Winter tageweise ohne Strom auskommen und frieren. Doch die Stadtwerke gelten trotzdem als sicherer Versorger.

Nur kurz mussten Görlitzer in diesem Winter ohne Strom auskommen. Die Stadtwerke hatten spätestens nach einem Tag wieder alles im Griff. © dpa

Mitte Januar wurde in 40 Wohnungen auf der Jahnstraße, der Kummerau und der Hohe Straße gebibbert. Die Heizungen blieben kalt, weil der Strom fehlte. Nach zehn Stunden Ausfall musste dann während der Reparatur noch mal schrittweise abgeschaltet werden. Doch nicht nur die Anwohner litten unter der Kälte – sie war auch Ursache des Schadens.

„Durch den Wechsel von gefrorenen und aufgetauten Böden sowie eindringender Feuchtigkeit finden Bodenbewegungen statt, die auch zu Schäden an Kabeln führen können“, erklärt Belinda Brüchner von der Stadtwerke Görlitz AG (SWG). Zu so einer so ausgelösten Stromstörung kam es vor einigen Tagen auch auf der Kunnerwitzer Straße in der Südstadt. Fatal dabei: Das Winterwetter führt auch zu längeren Reparaturzeiten. „Bei gefrorenen Böden ist die Suche nach dem genauen Ort des Schadens mit Kabelmesswagen schwieriger, und die dann notwendigen Tiefbauarbeiten sind das erst recht“, sagt die SWG-Sprecherin.

Die Stadtwerke betreuen auf einer Fläche von 26 Quadratkilometern insgesamt 772 Kilometer Nieder- und Mittelspannungskabel, die instand gehalten, gewartet und regelmäßig auch erneuert werden müssen. Im Jahr 2016 gab es in diesem Görlitzer Netz drei Mittelspannungs- und 36 Niederspannungsstörungen. „Die Ursache dabei waren überwiegend Beschädigungen durch Dritte, sowohl bei Tiefbauarbeiten als auch durch Vandalismus. Zu den Ursachen gehörten aber auch Isolations- oder Materialfehler“, erklärt Belinda Brüchner. Auch 2017 mussten die Stadtwerker bereits zu acht Stromstörungen ausrücken, zum Glück überwiegend nur Ausfälle von geringer Dauer. Dabei liegen die Ursachen nicht nur im eigenen städtischen Netz. Denn innerhalb der bestehenden Zugehörigkeit im Verbundnetz Elektroenergie sind auch Störungen anderer Energieversorger für die Kunden spürbar. „So führte zum Beispiel ein Kurzschluss eines benachbarten Zehn-Kilovolt-Kabels zu Störungen. Und am 30. Januar war ein Spannungseinbruch eines Überland-Kabels der Energieversorgung Sachsen Ost (Enso) durch kurzzeitige Stromschwankungen in vielen Teilen der Stadt spürbar – in Königshufen ebenso wie in der Stadtmitte.

„Vergleicht man die Störungsanzahl der Monate Januar/Februar mit den vergangenen Jahren, ist jedoch keine größere Abweichung zu erkennen, da die Störungsanzahl in den Wintermonaten immer erhöht ist“, teilt die SWG-Sprecherin mit. Seit über 20 Jahren bereits liegt die Stromversorgung von Görlitz in der Verantwortung der SWG. Die Gewährleistung des hohen Anspruchs, 365 Tage rund um die Uhr Elektroenergie zu liefern, wird dabei auch von unabhängigen Prüfstellen überwacht.

Ein Maß für die Zuverlässigkeit der Stromversorgung ist dabei immer auch die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit. Das sind alle Zeiten, in denen Abnehmer durch Störungen, planmäßige Wartungen oder vorbeugende Abschaltungen (zum Beispiel bei einem Feuerwehreinsatz) ihre Steckdosen nicht nutzen können. Dieser Nichtverfügbarkeitswert zeigt in Deutschland bereits seit 2006 einen stetig sinkenden Trend. Im Jahr 2015 waren die Menschen und Unternehmen bundesweit im Schnitt nur 15,3 Minuten ohne Strom. Dieser Trend wird auch durch die Netzdaten der Stadtwerke Görlitz bestätigt: Die Unterbrechungshäufigkeit und die Nichtverfügbarkeit von Strom sind deutlich gesunken. Sie beläuft sich 2015 für Stadtwerkekunden auf durchschnittlich 6,5 Minuten. Das entspricht einer Nichtverfügbarkeits-Quote von gerade mal 0,00123 Prozent.

„Vergleicht man das mit dem Deutschlandwert, dann liegt die Nichtverfügbarkeitsdauer von Strom in Görlitz sogar noch deutlich unter der Hälfte“, informiert die Stadtwerkerin nicht ohne Stolz. Der ist berechtigt, denn die gute Netzstabilität hat sich bereits bis zur Bundesnetzagentur als staatliche Regulierungsbehörde herumgesprochen. Diese Stabilität wurde dort als ein „Qualitätselement der Anreizregulierung“ nach Auswertung von Anzahl und Ursachen der Versorgungsstörungen der vergangenen Jahre bestätigt.

Dennoch werden auch künftig Störungen nicht auszuschließen sein. Bei 208 Umspann- und Schaltstationen, 8 300 Hausanschlüssen und 40 000 Kunden werden immer mal technische Pannen auftreten. „Deshalb sind unsere Mitarbeiter stets darauf vorbereitet und bemüht, Störungen so schnell wie möglich zu beseitigen“, betont Belinda Brüchner. Denn auch die Stadtwerke mögen es gar nicht, wenn ihre Kunden im Winter bibbern müssen.

Störungshotline: 03581 33555

