Warum es am Elbepark oft kracht Erst am vergangenen Wochenende stießen an dem Shopping-Center in Dresden zwei Autos zusammen. Längst kein Einzelfall. Forscher sehen vor allem einen Grund.

Bei dem Verkehrsunfall wurden mehrere Personen schwer verletzt. © Roland Halkasch

Knallrot leuchtete die Ampel. Doch ein 76-jähriger Senior ignorierte in seinem Audi das Signal und wollte über die Kreuzung rauschen. Gegen 17 Uhr am vergangenen Samstagnachmittag, mitten im Shopping-Getümmel rund um den Elbepark, stieß er frontal mit einem Ford auf der Kreuzung von Washingtonstraße und Peschelstraße zusammen. Bei der Kollision der beiden Wagen wurden außer dem 76-jährigen Audifahrer und zwei weiteren Insassen auch der 27-jährige Ford-Fahrer verletzt. Alle vier mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Kreuzung wurde zeitweise komplett gesperrt. Rund um die Unfallstelle bildeten sich bis in den Abend hinein lange Staus in alle Richtungen.

Es ist längst nicht der erste schwere Unfall an der Kreuzung. Immer wieder kracht es dort. Neben vielen kleineren Unfällen, gab es unter anderem im Januar 2015 einen großen. An der Zufahrt zum Elbepark stießen ein VW-Kleintransporter und ein Audi zusammen. Bei dem Unfall erlitten die 24-jährige Audi-Fahrerin und ihre Beifahrerin schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

In der Unfallstatistik liegt die Kreuzung am Elbepark im oberen Drittel. 24-mal krachte es dort im vergangenen Jahr, 23-mal 2015, und ebenfalls 24 Unfälle passierten 2014. Davor liegen mit 51 Unfällen nur der Rathenauplatz und der Pirnaische- und der Albertplatz mit je 37 Karambolagen im letzten Jahr.

Polizeisprecher Marko Laske sieht in dem Areal einen Unfallschwerpunkt. Das liege in der Natur der Sache einer Kreuzung, sagt er. „Dort gibt es genauso viele Unfälle wie an anderen stark befahrenen Kreuzungen“. Die Peschelstraße, Lommatzscher Straße und die Washingtonstraße lägen an einem neuralgischen Punkt. Sowohl der Autobahnzubringer Richtung Auffahrt Dresden-Neustadt als auch die Kötzschenbrodaer Straße Richtung Radebeul und Meißen seien stark frequentiert und damit eher prädestiniert für Unfälle.

Uli Uhlenhof von der Verkehrsunfallforschung der Technischen Universität war schon häufiger mit seinem Team vor Ort. Auch am Samstag. „Die Kreuzung ist sehr groß und unübersichtlich. Auf jeder Seite gibt es mehrere Spuren“, sagt er. Dazu kommt, dass viele Fahrer genervt vom Einkaufstrubel ins Auto steigen und dann einen Unfall verursachen, beobachtet er.

Dem Forscher fällt auf, dass sich immer mehr Dresdner, genau wie der Senior am Samstag, nicht mehr an die Ampelzeichen halten. Bei „Dunkelgelb“ oder gar Rot zu fahren, werde alltäglicher. „Leuchtet es gelb, heißt das für die Autofahrer eigentlich, dass sie die Kreuzung räumen sollten. Viele treten dann erst richtig aufs Gas“, beobachtet Uhlenhof.

Dabei kann Fahren bei Rot richtig teuer und vor allem unbequem werden. Leuchtet die Ampel länger als eine Sekunde rot, werden 200 Euro fällig, und das Auto muss einen Monat stehen bleiben. Beschädigt der Autofahrer nach dem verbotenen Fahren über die rote Ampel auch noch ein anderes Fahrzeug oder einen Gegenstand, kostet das sogar 360 Euro. Auch hier droht ein Monat Fahrverbot. War die Ampel weniger als eine Sekunde auf Rot geschaltet, muss der Fahrer 90 Euro zahlen und darf seinen Führerschein behalten.

Auch das Straßen- und Tiefbauamt ist von dem erneuten schweren Unfall am Samstag aufgerüttelt worden. Die Mitarbeiter prüfen derzeit, ob an der Verkehrsführung und an den Gegebenheiten etwas verbessert werden kann, bestätigt Stadtsprecher Karl Schuricht. Dazu seien einige Abstimmungen nötig.

