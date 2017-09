Warum Dresden die Lieblingsstadt von Karat ist Mitte November kommt die Ostrock-Legende in den neuen Kulturpalast. Eine spannende Rückkehr.

Über sieben Brücken zurück nach Dresden: Bernd Römer, Claudius Dreilich, Martin Becker, Christian Liebig und Michael Schwandt (v. l.). © Sven Ellger

Es ist ein bisschen, wie nach Hause zu kommen. Nach Hause in den Kulturpalast, sagt Bernd Römer. Der Gitarrist von Karat kann sich noch genau erinnern, als die Band hier ihren ersten wirklich großen Erfolg feiern konnte: „Wir haben im Kulturpalast mit unseren sieben Brücken den Grand-Prix beim internationalen Schlagerfestival gewonnen, von da an ging’s so richtig ab“, sagt er.

Dabei wäre dieses Lied – der Karat-Mega-Hit „Über sieben Brücken“ – um ein Haar gar nicht entstanden. Denn eigentlich, so verriet der Komponist und damalige Karat-Keyboarder Ulrich „Ed“ Swillms später mal, habe er viel zu viel zu tun gehabt, „um auch noch für einen Film die Musik zu schreiben“. Denn entstanden ist das Lied für den Streifen „Über sieben Brücken“, der über eine schwierige deutsch-polnische Liebe in der DDR erzählt. Zum Glück fand Swillms die Zeit. Und natürlich werden die „Sieben Brücken“ nun – fast 40 Jahre später – auch wieder im Kulturpalast erklingen, wenn die Band Mitte November hier im neuen Saal mit ihrer Akustik-Tour Station macht. „Wir sind gespannt auf den Klang und den neuen Kulturpalast überhaupt“, ist Bernd Römer voller Vorfreude. Und Sänger Claudius Dreilich legt gleich mal die akustische Messlatte ziemlich hoch an: „Wir haben den direkten Vergleich, denn einen Tag später spielen wir im Gewandhaus in Leipzig!“ Aber der Kulturpalast habe natürlich schon mal vorab einen kleinen Vorschuss-Pluspunkt, sagt Bernd Römer schmunzelnd.

Überhaupt ist Dresden für Karat eine besondere Stadt. „Meine Lieblingsstadt“, gibt Claudius Dreilich sogar unumwunden zu. Wobei das für ihn nicht in erster Linie mit den „Sieben Brücken“ zu tun hat; „damals war ich ja gerademal acht“. Und damals stand bekanntlich noch sein Vater Herbert am Karat-Mikrofon. Nach dessen Krebstod im Dezember 2004 übernahm dann Claudius und gab dafür sogar seinen gut bezahlten Job bei einem schwedischen Möbel-Riesen auf.

Die Sache mit der Lieblingsstadt hat für den Karat-Sänger mit der Schönheit der Stadt zu tun, mit dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt im Stallhof, „den liebe ich absolut“, aber vor allem mit Dresdens Gourmet-Koch Gerd Kastenmeier. „Uns verbindet eine wirklich enge Freundschaft“, sagt Claudius Dreilich. Und so gibt die Band alle zwei Jahre ein ganz besonderes Konzert in Kastenmeiers Restaurant im Kurländer Palais. Vor etwa 300 Besuchern wird dabei im Innenhof gerockt. Und natürlich wird auch gekocht. Die Idee dazu sei dabei übrigens im Whirlpool entstanden. „Wir saßen bei Gerd im Whirlpool bei einer Flasche Rotwein, und er war gerade mächtig in der Planung für sein damals neues Restaurant“, erzählt der Sänger. Man müsse dort dann mal ein Konzert organisieren, fanden die beiden, bei dem neben der Karat-Musik auch Kastenmeiers Kochkunst im Mittelpunkt steht. Die Idee kam so gut an, dass vor wenigen Tagen nun bereits die vierte Auflage im Kurländer Palais über die Bühne ging. Mit einer Überraschung für Kastenmeier übrigens: Die Band hatte für diesen Abend zwei Kochjacken anfertigen lassen, auf denen in roten Buchstaben die augenzwinkernde Aufschrift „Karat Exclusiv-Caterer“ aufgestickt war.

Und auch für die Fans gab’s eine Überraschung: zwei neue Lieder nämlich, die auf der nächsten CD zu hören sein werden. Eigentlich sollte die Platte schon Ende September erscheinen; „aber weil wir mit dem Projekt Rocklegenden im Oktober eine neue Platte herausbringen, hätte sich das überschnitten“, so Claudius Dreilich. Nun kommt die neue Scheibe also im nächsten Jahr auf den Markt.

Auf der CD wird Karat wieder stärker an den typischen Klang der Band anknüpfen, verrät Gitarrist Bernd Römer schon mal. Die jüngste Platte „Seelenschiffe“ war ja ein Ausflug in moderne, poppige Klänge, „was wir einfach mal ausprobieren wollten und womit wir durchaus auch zufrieden sind“, unterstreicht Claudius Dreilich. Nun werden aber wieder ein paar rockige Gitarren mehr zu hören sein.

Übrigens, ein bisschen sauer ist Karat auf Dresden auch. Zum 40. Band-Jubiläum vor zwei Jahren wollten die Musiker gern gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Kiel in der Semperoper auftreten. Das 2013 eingespielte Live-Album hätte gut in die Oper gepasst, ist Claudius Dreilich nach wie vor überzeugt. „Aber es gab da zu viele Widerstände, schade.“

Inzwischen ist er darüber hinweg, „denn nun können wir ja in den neuen Saal des neuen Kulturpalastes.“

Karat-Akustisch am 16. November im Kulturpalast Dresden. Tickets im Vorverkauf in allen SZ-Treffpunkten.

