Kolumne: Wellers Woche Warum Dresden? Obdachlosen wird jetzt geholfen – rein deutsch, versteht sich. Das hat natürlich rein gar nichts mit irgendeiner Gesinnung zu tun.

SZ-Redakteur Andreas Weller. © Andr? Wirsig

Seit einiger Zeit wird vermehrt gefragt: Warum immer wieder Dresden? Weil wir es können, muss die Antwort lauten. Dresden kann sich sozial engagieren, und zwar auf allen Ebenen. Hier gibt es sogar einen Verein, der laut Namen ausschließlich deutschen Obdachlosen Hilfe anbietet. Wurde ja auch Zeit, schließlich sind die Deutschen hier klar in der Mehrheit. Gut, der Verein gesteht auch Ausländern Hilfe zu, wenn diese deutsch genug sind. Aber Flüchtlinge, deren Status noch nicht geklärt ist, die bekommen genug vom Staat, lautet die Begründung. Nur mal so: Deutsche Obdachlose erhalten auch Unterstützung, und eigentlich muss hier niemand ohne Dach über dem Kopf sein, der es nicht will – so was nennt man Sozialstaat.

Aber Klamotten und eine Weihnachtsfeier mit Essen kann man nun wirklich nicht jedem Dahergelaufenen anbieten. Klar, schließlich haben diese Ausländer ja auch so merkwürdige Essensgewohnheiten, vor allem die, deren Status noch nicht geklärt ist. Da relativiert sich die eigentlich immer zutreffende Aussage, dass jede Form von sozialem Engagement begrüßenswert ist.

Was wird mit dieser Deutschtümelei bezweckt? Die bauen doch nicht etwa eine Art DS (Deutscher Staat) als Pendant zum berüchtigten IS auf? Suspekt erscheint auch das Angebot, sich die Haare schneiden zu lassen. Geht es etwa um rein deutsche Frisuren? Wird womöglich einigen der Oberlippenbart extra schmal gestutzt? Wie sieht wohl ein akzeptierter Südländer mit Hitlerbärtchen aus? Schlimm!

Nein, sie sind keine Nazis, betonen die Verantwortlichen. Das klingt logisch. Schließlich werden hier einfach nur Menschen diskriminiert – das war damals viel drastischer und macht es jetzt natürlich gleich viel besser. Wenn der Vereinsvorsitzende im sozialen Netz „Deutschland erwache“ schreibt, hat das auch gar nichts mit der Losung der NSDAP zu tun, versteht sich. Außerdem ist das drei Jahre her. Jetzt geht es darum, endlich Deutschen zu helfen.

