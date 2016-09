Warum die Zukunft anders wird Die Ex-Grüne Antje Hermenau nimmt zum Diskutieren am AfD-Stammtisch Platz – und dort bleibt es vergleichsweise ruhig.

Die ehemalige Grüne Antje Hermenau am Tisch mit René Kaiser, den Vorsitzenden der AfD in Mittelsachsen. Er hatte sie zum Themenstammtisch nach Döbeln eingeladen. © André Braun

Am späten Mittwochabend im Döbelner Hotel Bavaria. Antje Hermenau, Ex-Fraktionsvorsitzende und einstige Powerfrau der sächsischen Grünen, packt sorgfältig ihre persönlichen Sachen ein, während die letzten der 60 Gäste den nur schummrig ausgeleuchteten Veranstaltungsraum verlassen. Draußen schlägt die Rathausuhr und es ist jetzt vorbei, was der 52-Jährigen in den Tagen zuvor böse Vorwürfe einbrachte. Hermenau betreibe „politische Prostitution bei Demokratiefeinden“, twitterte zum Beispiel der Landeschef der Grünen, Jürgen Kasek, empört. Er bleibt nicht der Einzige, der Hermenau hart angeht, nachdem die bestätigt hatte, dass sie in Döbeln ausgerechnet am örtlichen AfD-Stammtisch Platz nehmen will, um dort über ihr Buch „Die Zukunft wird anders“ zu diskutieren.

Wer Hermenau kennt, weiß, dass sie Kritik eher anspornt, statt einschüchtert. Den ganzen Abend lang ist aber auch zu spüren, dass dieser Termin für sie keiner ist wie andere zuvor. Deshalb könnte die heute Parteilose, die sich seit zwei Jahren als Autorin und Beraterin selbstständig gemacht hat, am Ende eigentlich zufrieden sein – eigentlich. Immerhin gibt es in den gut zwei Stunden eindeutig öfter Beifall als Einwände und Gegenreden. Dabei lässt sie von den Reizthemen ihres Buches kaum etwas weg – die Ossi-Wessi-Nickligkeiten, das rasend schnell zerbröselnde Traumprojekt Europa, die griechische Finanztragödie, die Bürgerferne vieler Politiker und natürlich auch nicht das Flüchtlingsthema. Das Publikum reagiert trotzdem überraschend gelassen. Als dann doch einmal der böse Satz fällt „Sie sind ein Rassist!“, ist dieser von einem Besucher an einen anderen gerichtet.

Es gibt natürlich einen Grund, warum es im „Bavaria“-Hotel nur selten laut und hektisch wird. Bei besonders heiklen Themen gibt Hermenau zwar nicht nach, allein sie vermeidet spürbar die von ihr sonst so geliebte verbale Streitaxt. Als ein Gast das konservative Familienbild der AfD in höchsten Tönen lobt, meldet die alleinerziehende Mutter sanft Bedenken an und verweist auf den Erfolg auch anderer Modelle. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Auf die Kritik an der aktuellen Flüchtlingspolitik reagiert sie zudem sehr persönlich. Sie berichtet aus ihrem Familien- und Freundeskreis. Das Thema bekommt damit Namen und Gesichter. In den Stuhlreihen vor ihr wird nun lieber nur mit dem Kopf geschüttelt statt wortreich gegenzuhalten. Auch führt nicht jedes in der Runde angesprochene Thema zu Kontroversen zwischen Autorin und besorgtem Publikum. Vom Flüchtlingsheim geht es schnell zum Weltgendarm USA, zu Russland und der Ukraine oder zur Bundeswehr. Debattiert wird, ob Krieg droht und welche Mitschuld Deutschland daran trägt. Hermenau und das Gros der besorgten Bürger sind sich in den Lösungswegen selten einig, dafür umso mehr in der Kritik, dass es weltweit so viele Brandherde gibt. Das reicht an diesem Abend sogar für ein paar Streicheleinheiten für die Ex-Grüne. Wie sie mit den heutigen Attacken früherer Mitstreiter zurechtkommt, will jemand wissen. Hermenau antwortet direkt. Sie habe 25 Jahre gekämpft, um ihre Standpunkte über Realpolitik bei den Gründen durchzusetzen. Irgendwann sei aber auch mal Schluss. Mit ihrem Rückzug hadere sie nicht, im Gegenteil „Ich verzichte lieber auf ein Mandat als auf meine eigene Meinung.“ Dafür gibt es Beifall. Genau wie am Schluss der Lesung. Antje Hermenau schaut gerade in diesem Moment nachdenklich. Nur Minuten zuvor hatte ein Gast des AfD-Stammtischs freudig erklärt, er finde sich in vielen Ansichten Hermenaus wieder. Die reagierte zögernd und mit einem langen Blick in die Runde. „Ich weiß nicht, ob mir das wirklich hilft.“

zur Startseite