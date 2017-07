Warum die Wismut in Königstein wieder fluten will

Die Flutung: Pegel verharrt an der gleichen Stelle

Schon seit Anfang der 90er lässt die Wismut die unterirdischen Hohlräume fluten. Dabei wäscht das Wasser Schadstoffe heraus, die in einer Aufbereitungsanlage aufwendig herausgefiltert werden müssen. Der Pegel verharrt nun schon seit etwa vier Jahren auf etwa zwei Dritteln der Grubenhöhe. Die weitere natürliche Flutung untersagten die Behörden 2013 – aus Sorge um die Trinkwasserqualität. Damit der Pegel nicht steigt, muss abgepumpt werden. Im Jahr 2016 wurden 3,35Millionen Kubikmeter Wasser gereinigt, wobei fast 22 Tonnen – schwach strahlendes – Uran zusammenkamen. Ein Großteil des Wassers floss in die Elbe. „Das abgetrennte Uran wird in Silos zwischengespeichert und in größeren Zeitabständen verkauft“, heißt es in dem Umweltbericht. Das abgepumpte Grubenwasser wies Anfang 2017 einen Urangehalt von 8 Milligramm pro Liter auf. Maximal erlaubt wären 0,03 Milligramm pro Liter. Zum Vergleich: Die Elbe weist in der Region nur einen Gehalt von 0,001 auf.