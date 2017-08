Warum die Vereinten Nationen sogar Weißwasser kennen An einer UN-Ehrung Sachsens für biologische Vielfalt hat auch die Glas- und Sportstadt einen Anteil – mit ihrer Schmetterlingswiese.

Die Pflanzaktion vom April 2016 am Weißwasseraner Sachsendamm mit Schülern der Grimmschule wurde jetzt in einem größeren Rahmen von den UN gewürdigt. © Archivfoto: Joachim Rehle

Weißwasser. Und Weißwasser ist dabei. So könnte die Bilanz einer ganz besonderen Veranstaltung vom Montag lauten: In Dresden wurde nämlich das sächsische Schmetterlingsprojekt durch die UN-Dekade Biologische Vielfalt geehrt. Die Vereinten Nationen hatten die Jahre 2011 bis 2020 zu dieser besonderen UN-Dekade erklärt.

In seiner Festrede wies Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt im Senckenberg-Museum für Tierkunde darauf hin, dass es mittlerweile 170 Schmetterlingswiesen und Bienenweiden im Freistaat gibt. Das Engagement aller Betreiber führte zur jetzigen Auszeichnung. Weißwasser ist bei der Mitmachaktion „Puppenstuben gesucht - Blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ seit diesem Jahr dabei. Neben OB Torsten Pötzsch waren beim Auftakt im Mai Thomas Gröger vom Umwelt-und Landwirtschaftsministerium und der Wissenschaftliche Leiter des Tierkunde-museums Dresden, Matthias Nuss, mit von der Partie

Nuss, Leiter der Sektion Lepidoptera (Schmetterlinge), wies am Montag auch auf Schlauroth hin. In dem Görlitzer Ortsteil war eine Bienenweide im Sommer 2016 fertiggestellt worden. Jens Schröter hatte den Heimatverein am Jahresbeginn mit der Idee „Blühendes Schlauroth“ überrascht. In Deutschland setzt sich das Netzwerk Blühende Landschaften (NBL) für solche Aktionen ein. „Wir geben den Schlaurothern Unterstützung “, bestätigte Koordinatorin Anne-Kathrin Spatz und bezahlte die Saatgutkosten. In die Karte aller Blütenaktivitäten wurde Schlauroth als 20. Ort aufgenommen und war noch vor reichlich einem Jahr der zweite ostdeutsche Bienen-Aktivist überhaupt. „Wenn dieses schöne blühende Beispiel nur noch weiter Schule machen würde“, betont Jens Schröter und wünscht sich viel mehr Blühflächen auf öffentlichen und kommunalen Grundstücken. Und wie der Festakt in Dresden zeigt, ist das sogar eine ausgezeichnete Idee.

Fast ebenso lange währt das Engagement in Weißwasser. Die Nabu-Ortsgruppe unter Christian Hoffmann hatte ebenfalls bereits 2016 nach geeigneten Flächen bei der Stadtverwaltung angefragt. Auf die Wiese zwischen Sachsendamm und Ernst-Moritz-Jakobi-Straße und einer zusätzlichen nördlich der Werner-Seelenbinder-Straße kann die Stadt stolz sein – nicht nur wegen der Anerkennung durch die UN.

www.schmetterlingswiesen.de

