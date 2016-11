Warum die Smolensk-Opfer exhumiert werden Der Fall Smolensk lässt Polen keine Ruhe. Sechs Jahre nach dem Absturz der Präsidentenmaschine in Russland lässt die Regierung in Warschau die Katastrophe neu untersuchen. Dass sie trotz Widerstands vieler Familien sogar auf Exhumierung der Todesopfer besteht, ist umstritten.

Was passierte am 10. April 2010 in Smolensk?

Beim Landeanflug stürzte Polens Präsidentenmaschine im dichten Nebel ab. Alle 96 Menschen an Bord starben. Darunter der damalige Präsident Lech Kaczynski, Zwillingsbruder von Polens derzeitigem starkem Mann, dem Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS, Jaroslaw Kaczynski. In Smolensk hatte das Staatsoberhaupt der polnischen Opfer des stalinistischen Massakers von Katyn 1940 gedenken wollen. Außer ihm waren zahlreiche Vertreter von Polens politischer und militärischer Elite an Bord. Die Ermittlungen ergaben: Schuld war ein Pilotenfehler.

Was verspricht sich die Regierung von den Ermittlungen?

Den Untersuchungsergebnissen von Polens Vorgängerregierung und russischer Experten will PiS-Chef Kaczynski keinen Glauben schenken. Er und viele seiner Anhänger vermuten hinter dem Absturz einen Anschlag und heizen seit Jahren Verschwörungstheorien an. Als Kaczynskis Partei vergangenes Jahr die Wahl gewann, rollte sie den Fall neu auf. Dabei dienen ihr Fehler, die bei den Ermittlungen begangen worden sind, als Rechtfertigung. Kaczynski-Anhänger sind überzeugt, dass es sich bei den Ermittlungsfehlern um eine vorsätzliche Irreführung handelt. Dass Russland das Wrack der Maschine auch Jahre später nicht herausgeben will, erhöht nur ihr Misstrauen.

Warum werden die Opfer exhumiert?

Die neuen Ermittler vermuten, hinter dem Absturz könne ein Verbrechen stecken. Sie leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein, die Exhumierungen auch gegen den Willen Angehöriger erlauben. Ungeachtet der Proteste müssten alle 83 Toten exhumiert werden, die nach der Katastrophe nicht eingeäschert wurden.

Was erhofft sich die Regierung davon?

Die PiS-Regierung will die Todesursache der Opfer ermitteln. Dazu werden die sterblichen Überreste auch auf Sprengstoffspuren untersucht. Verteidigungsminister Antoni Macierewicz, Leiter der Untersuchungskommission, ist überzeugt, dass es an Bord eine Explosion gegeben hat.

Was prangern Gegner der Exhumierungen an?

Kritiker unterstellen der PiS, politisch motiviert zu handeln. „Aus dem Gedenken an die Opfer der Smolensk-Katastrophe wurde ein politischer Kampf gemacht“, sagt Polens Ex-Präsident Bronislaw Komorowski. Einige Geistliche sprechen von einem „Skandal“. (dpa)

