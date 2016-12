Warum die Pferdebahner fehlen Jedes Jahr hat der Verein auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein ausgeschenkt. Diesmal gab es Differenzen mit dem Betreiber.

Ein Foto aus dem vorigen Jahr. Da hatten die Pferdebahner einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt, an dem auch Glühwein ausgeschenkt wurde. Uwe Hitzschke, Martha Altena und Ingunn Hitzschke bedienten. © Archiv/Braun

Seit 14 Jahren stand die markante Verkaufsbude des Pferdebahnvereins jedes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Aus dem Verkaufstand in Form einer Pferdebahn verkaufte der Verein neben seinen eigenen Artikeln Glühwein, gern auch mit Amaretto. Dieses Jahr sind die Pferdebahner nicht dabei. „Als ich am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt war, bin ich von vielen Leuten deswegen angesprochen worden“, sagte Jörg Lippert vom Vorstand. Eigentlich wollte man sich zu der Sache nicht äußern, aber aufgrund des offensichtlichen Erklärungsbedarfs drängt es die Pferdebahner nun, etwas zu den Gründen zu sagen.

Der Verein hat sich in diesem Jahr mit dem Betreiber des Weihnachtsmarktes nicht einigen können. Die Stadt organisiert den Markt zusammen mit dem Stadtwerbering und Letzterer hat die Betreibung an den Gastroservice Lemke abgegeben. Dieser schließt die Verträge mit den Händlern und Vereinen ab, die auf dem Markt einen Stand eröffnen.

Die Pferdebahner haben diesmal davon Abstand genommen. Dafür gebe es eine Reihe von Gründen, sagte Lippert. Der wichtigste: Die Pferdebahner sollten vertraglich verpflichtet werden, ihren Glühwein vom Gastroservice zu beziehen. „Die Firma Roßberg hat uns seit 14 Jahre den Glühwein geliefert. Der Inhaber ist Mitglied bei uns“, sagte Lippert. „Es leuchtet uns nicht ein, warum wir das ändern sollen.“ Zwei weitere Punkte seien für die Absage noch ausschlaggebend gewesen: Der Verein sollte 100 Euro mehr Standgebühr zahlen und zudem einen anderen Standplatz bekommen. „Das kommt uns alles ziemlich willkürlich vor. Es ist traurig, dass wir in diesem Jahr nicht dabei sind. Es war ein schwerer Entschluss. Es hat uns immer große Freude gemacht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen“, sagte Lippert.

Der Verein hatte auch einen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben. Aber die Stadtverwaltung hält sich raus aus dem Streit. „Die Aufgabenverteilung ist klar geregelt. Die Stadt wird sich nicht in die privatrechtlichen Belange zwischen Marktbetreibern und einzelnen Markteilnehmern einmischen“, antwortete die Verwaltung auf eine Anfrage des DA. Man sei unter anderem für ordnungsrechtliche Belange, Logistik sowie dem überwiegenden Teil des Programmes zuständig. Die Stadt sei langfristig daran interessiert, dass den Döbelnern und allen Besuchern in Verbindung mit der Stadtwerke Eisarena ein anziehender, aber auch finanzierbarer Weihnachtsmarkt geboten wird. „Dazu hat sich bisher die Zusammenarbeit mit dem Stadtwerbering bewährt“, so Stadtsprecher Thomas Mettcher.

Klaus Hajek vom Stadtwerbering bedauert es, dass sich die Betreiber und Verein nicht einigen konnten. Die Pferdebahner hätten schon immer für ihren Stand bezahlen müssen, allerdings sei früher ein Bonus eingeräumt worden. Er versteht auch die wirtschaftlichen Beweggründe des Betreibers – durch ihn werde der Weihnachtsmarkt teilweise finanziert. „Es ist auf Weihnachtsmärkten durchaus üblich, dass der Betreiber vorschreibt, von wem der Glühwein bezogen werden muss.“

