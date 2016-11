Warum die Kunstbörse pausiert Die 16. Ausgabe der beliebten Aktion am dritten Advent wird aufs nächste Jahr verschoben. Das hat mehrere Gründe.

15 Jahre lang gabe es im Advent Kunst zu kaufen. Dieses Jahr ist Pause. © Archivfoto: Matthias Schumann

Eigentlich war schon alles klar, doch dann musste die Stadt Kamenz doch noch etwas im Advents-Programm ändern: Die geplante 16. Kunstbörse wurde für 2016 gestrichen. Ersatzlos. Bereits seit 15 Jahren präsentierten regionale Künstler ihre Werke eigentlich regelmäßig zum 3. Advent im Stadttheater Kamenz. Neben dem Märchenhaften Advents-Spectaculum war dies immer ein Anziehungspunkt in der Altstadt. Ein Ort, wo man letzte besondere Geschenke kaufen konnte.

Für die Absage allerdings gibt es mehrere Gründe: „Zum einen befindet sich die bisher die Kunstbörse mittragende Neue Kunst Allianz Kamenz in einer Umbruchphase, zum anderen war es krankheitsbedingt in diesem Jahr nicht möglich, die Kunstbörse in der gewohnten und erforderlichen Qualität zu organisieren“, heißt es aus dem Rathaus. „Dieser Anspruch aber besteht, was auch richtig ist. Hinzu kommt die Überlegung, gegebenenfalls die Kunstbörse aller zwei Jahre durchzuführen, wie es in anderen Städten, so zum Beispiel in Hoyerswerda der Fall ist. Damit könnte die Bedeutung dieser Veranstaltungsform noch stärker hervorgehoben werden und die dann längeren organisatorischen Vorlaufzeiten zur Profilierung dieser Veranstaltungsart genutzt werden“, heißt es . Insofern ist es in der Tat richtig, dass die Auszeit dazu genutzt werden soll, um mit frischen Ideen 2017 weiterzumachen.

