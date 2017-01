Warum die Kasse geschlossen ist Eine SZ-Leserin wollte mit ihrem Kind Geld aufs Sparbuch einzahlen. Das ging schief. Die Bank erklärt die Situation.

Stolz wie ein Spanier betritt der kleine Lucas an einem Nachmittag die Pulsnitzer Filiale der Volksbank Bautzen. 100 Euro hatte der Junge zu Weihnachten von den Großeltern fürs Sparbuch bekommen. Die sollte er jetzt selbst einzahlen dürfen. Doch am Schalter kam die Enttäuschung, als der Junge von der Bankmitarbeiterin erfahren musste: Einzahlungen seien nachmittags nur noch an zwei Tagen in der Woche möglich, zu den Kassenzeiten von 14 bis 16 Uhr. Vormittags ist die Kasse dagegen täglich geöffnet, von 8.30 bis 12 Uhr. Da war auch Lucas’ Mutti baff und wenig begeistert vom Service. „Die Kassenzeiten können doch nur Rentner nutzen.“

Andreas Wanitzek von der zuständigen Volksbank in Bautzen erklärt die Situation. Die Bank überprüfe regelmäßig ihre Serviceleistungen. So ließe sich genau verfolgen, wie oft Geldautomaten benutzt oder die Kassendienstleistungen mit dem Bargeldservice gebraucht würden. Der sei immer weniger gefragt. Deshalb habe man die Kassenzeiten zurückgefahren. Die Mitarbeiter können in der Zeit andere Aufgaben erfüllen. Es sei eine Tatsache, dass immer mehr Kunden die Selbstbedienungs-Technik nutzen würden. 98 Prozent aller Überweisungen liefen bereits online, so Andreas Wanitzek . Einzahlen könne die Kundschaft rund um die Uhr am Automaten. Aber eben nicht auf ein Sparbuch. Auch das werde immer seltener. Die neuen Kassenzeiten seien im Übrigen nicht willkürlich festgelegt worden. Sie orientierten sich an den Zeiten, in denen die meisten Kunden genau den Service nachfragen würden. Es sei bedauerlich, dass es mit der Einzahlung nicht geklappt habe. Aus Sicht der Bank sei es aber ein Einzelfall. Ohne Anpassungen an die Veränderungen des Kundenverhaltens müssten die Gebühren steigen, „das wäre auch nicht im Sinne der Kunden“, schätzt Wanitzek ein. (SZ/ha)

