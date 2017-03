Warum die Kanzlerin kommt Daimler nimmt ein Merkel-Ziel ernst und investiert eine halbe Milliarde am Ochsenberg. Und das ist nicht alles.

Auf dieser Visualisierung steht das neue Werk der Accumotive im Industrie-Gebiet Bernbruch-Nord bereits. Die bisherige Produktions- und Logistikfläche des Batterieherstellers wird dann auf 80 000 Quadratmeter vervierfacht sein. Doch gemach: Zunächst wird der Grundstein gelegt. Am 22. Mai kommt deshalb Angela Merkel nach Kamenz. © MediaPortal Daimler AG

Den 22. Mai kann man sich schon mal fest im Kalender anstreichen. Zur feierlichen Grundsteinlegung für das Werk II der Deutschen Accumotive am Ochsenberg hat sich nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel angesagt, sondern auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und – zum ersten Mal offiziell – auch Daimler-Chef Dieter Zetsche. Da wird der große Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft in einer wichtigen Gretchenfrage der Zukunft geprobt: Wie halten wir es denn nun mit der Elektromobilität? Vor vier Jahren hatte Merkel selbst das große Ziel herausgegeben, bis 2020 eine Million Autos mit Elektromotor auf Deutschlands Straßen zu bringen. Davon sind Hersteller und Infrastruktur noch weit entfernt. Aber mit der Daimler AG hat sich Deutschlands Sternmarke mit an die Spitze gestellt. Zetsche war jüngst bei Tesla in Amerika und wird im Gespräch mit t3n.de, einem Magazin für digitale Wirtschaft, wie folgt zitiert: „Wir investieren in den kommenden Jahren eine Milliarde in unsere Batterieproduktion. Bis 2025 werden wir mehr als zehn rein elektrische EQ-Modelle auf den Markt bringen. Dafür investieren wir zehn Milliarden Euro.“

Kompetenzzentrum für E-Mobilität

Und in dieser Planung spielen Kamenz und damit die ganze Region eine wichtige Rolle. Hier, so hieß es im Herbst, soll ein Kompetenzzentrum für E-Mobilität entstehen, was über eine verlängerte Werkbank weit hinaus weist. 500 Millionen fließen zunächst in die neue Großproduktionshalle, für die am 22. Mai der Grundstein gelegt wird. Etwa 1000 neue Arbeitsplätze könnten damit in der Konsequenz verbunden sein. Womöglich geht aber noch mehr. Der Besuch von Dieter Zetsche bei Tesla war bemerkenswert. Der Daimler-Chef hat sich danach ausführlich zum amerikanischen Elektroauto-Konkurrenten geäußert und das Unternehmen dafür gelobt, das Elektroauto vom „Müsli-Image“ befreit zu haben. Wörtlich: „Tesla hat sicherlich einen positiven Impuls gesetzt, weil sie nicht sagen, Elektromobilität ist Verzicht und Müsli, sondern im Gegenteil: Das ist Power und Begeisterung. Und das ist der richtige Weg.“ Wobei Zetsche auch erklärte, inwieweit sich die Strategie von Daimler bei der Produktion der Batterien von Teslas unterscheidet. Das Herzstück eines Elektroautos, die Batterie, fertigt Daimler selbst – bei seiner Tochter Accumotive in Kamenz.

Längere Kurzarbeit bei Litarion

Anders wiederum als Tesla in seiner Gigafactory in Kooperation mit Panasonic greift Daimler für die Elektroautobatterie auf Zellen von Dritten zurück. „Die Zellen produzieren wir nicht selbst, weil das mit der aktuellen Technologie nicht wettbewerbsfähig ist“, sagte Zetsche t3n.de. Der Daimler-Vorstandschef geht davon aus, dass mal 15 bis 25 Prozent der von Mercedes-Benz verkauften Pkw rein elektrisch fahren werden. „Wir forschen gleichzeitig, denn wenn die nächste Technologie kommt, kann es sich tatsächlich noch mal lohnen, in die Zellproduktion einzusteigen.“ Diese aktuelle Aussage wird gewiss auch bei der Litarion GmbH des kanadischen Familienunternehmens Electrovaya Aufmerksamkeit erregen. Der früheren Evonik-Tochter am Ochsenberg geht es nicht besonders gut. Zum zweiten Mal bereits gab es für die etwa 160 Beschäftigten eine längere Kurzarbeitsphase. Elektrovaya hatte die Litarion übernommen, weil man an die besonders sichere Zellproduktion mit keramischem Separator zwischen Anode und Kathode glaubt. Stolz wurde vor einem Jahr eine eigene Zelle in die Kamera gehalten. „Made in Germany“, wenn auch in China zusammengesetzt, hieß es damals. Mittlerweile ist die komplette Führungsspitze in Kamenz ausgetauscht. Offenbar fehlt es an Kapital, und im kommenden Monat soll eine Beschäftigungsgarantie für die einstigen Evonik-Mitarbeiter auslaufen. Bei der benachbarten Accumotive könnte gewiss mancher von ihnen unterkommen ...

OB Roland Dantz jedenfalls freut sich auf den 22. Mai: „Mit dem Besuch der Bundeskanzlerin und der Konzernspitze der Daimler AG wird deutlich, welche Bedeutung der Batteriefertigungsstandort hat." Die Grundsteinlegung sei nicht nur ein Symbol, sondern auch eine „volkswirtschaftliche Blaupause" für den Strukturwandel in der Lausitz.

