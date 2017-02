Warum die Bürokratie um Waldwege keinen Bogen macht Löbau will Waldwege sanieren. Allerdings muss die Stadt dabei einen Umweg gehen – wie Zittau bereits gezeigt hat.

Der Kottmar (hier eine Luftaufnahme) ist zwar im Zentrum der gleichnamigen Gemeinde. Das Areal ist aber Eigentum der Stadt Löbau. Das macht manches bürokratisch. © Thomas Eichler

Wer im Wald spazieren gehen will, kann das in Sachsen ungehindert tun. Der Wald ist per Gesetz für alle da. Am besten spaziert es sich, wenn es gepflegte Wanderwege gibt – egal, ob rund um den Kottmar oder im Zittauer Gebirge. Dass diese Pfade durch starken Regen beim Hochwasser 2010 und 2013 mitunter gewaltig gelitten haben, ist zum Teil noch immer zu erkennen. Die beschädigten Wege wieder instand zu setzen, kostet viel Geld – die beiden großen Waldeigentümer im Süden des Kreises, Löbau und Zittau kennen das nur zu gut. Kein Wunder also, dass Löbau und Zittau nach Möglichkeiten suchen, Fördergelder zu erhalten und die eigene Kasse zu entlasten. Dass man für eine finanzielle Unterstützung allerdings Waldwege zu öffentlichen Wegen per Beschluss widmen muss, ist für Löbaus Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) ein Bürokratiestreich. Es sei aber eine notwendige Formalie, damit die Stadt Fördermittel für die Sanierung der Wege bekommt. Da Löbaus Waldbesitz so weit verstreut ist, kann die Stadt die Wege nicht selbst widmen. Denn prinzipiell darf das nur die Gemeinde, auf deren Flur sich der Weg befindet. Deshalb hat die Gemeinde Kottmar bereits für den Turmweg und den Fasanenweg im Kottmarwald die entsprechenden Beschlüsse im Gemeinderat gefasst und die Wege gewidmet. Auch Herrnhut hat nun für mehrere Strecken – beispielsweise für den Weg zwischen Kottmarhäusern Richtung Ruppersdorfer Wald – oder auch noch ein Stück Weg bei Euldorf die betroffenen Wege per Beschluss noch einmal öffentlich gemacht. In den Augen von Löbau ist das zwar doppelt gemoppelt, aber ohne diesen bürokratischen Akt fließen keine Gelder.

Angela Bültemeier, die Leiterin des Zittauer Forstbetriebes, kennt die Details und auch die Unterschiede. „Das hängt davon ab, wo man einen Antrag stellt und welche Richtlinie gilt“, vereinfacht sie die bürokratische Materie. Wenn es darum gehe, die Hauptstrecken durch den Wald, die auch von schwerem Gerät genutzt werden müssen, zu sanieren oder zu bauen, dann könne man ein Programm nutzen, das keine Widmung voraussetzt. „Diese Wege müssen dann aber auch besonderen Anforderungen entsprechen – zum Beispiel vier Meter breit sein“, sagt Frau Bültemeier. Wer dann als Spaziergänger den Wald auf diesen Wegen betritt, tut dies zwar komfortabel, aber auf eigene Gefahr. Für die größeren Wege habe man so die Hochwasserschäden im Zittauer Stadtwald bereits beseitigen können.

Für zwei Wege, die nicht vier Meter breit, aber dennoch wichtig sind, nutzt Zittau auch die andere Fördermöglichkeit, so wie Löbau: „Wir haben das beim Neißeradweg zwischen Ostritz und Hirschfelde gemacht“, erklärt die Forst-Chefin. Man habe den Weg gewidmet, wie es für die Förderung vorgeschrieben ist. In diesem Jahr soll das noch bei der Auffahrt zum Töpfer geschehen: Auch hier sei es wichtig, die Strecke instand zu setzen. Möglich sei das aber eben nur mit dem Umweg der Widmung.

Gerade das ist für die Waldbesitzer der große Haken: Die Widmung bringe es mit sich, dass die Stadt sich mehr um den Weg kümmern muss – gegebenenfalls von Winterdienst bis zu einer größeren Pflege des Baumbestandes, um Unfälle zu vermeiden. „Diese Lösung ist für Waldbesitzer nicht komfortabel“, sagt Frau Bültemeier. Um solchen zusätzlichen Pflichten aus dem Weg zu gehen, haben Kottmar und Herrnhut beschlossen, dass die zusätzlichen Aufgaben bei der Stadt Löbau verbleiben.

