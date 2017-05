Warum der Synagogen-Architekt wechselt Beim letzten Bauabschnitt kommen neue Planer zum Zuge. Dagegen ist ein Mitbewerber in Widerspruch gegangen.

Sie planten und überwachten im Wesentlichen die Sanierung der ehemaligen Synagoge: Ute Prechel vom Bauamt der Stadt und Andreas Schmidt vom Ingenieurbüro Schmidt. Beim letzten Bauabschnitt aber ist Schmidt nicht mehr dabei. © pawel sosnowski/80studio.net

Das Ziel ist allen klar: Ende 2018 soll die ehemalige Synagoge an der Otto-Müller-Straße fertig saniert sein. Möglich wird das, weil Bund und Land jeweils anderthalb Millionen Euro geben, um die Sanierung des historischen Bauwerkes fertigzustellen. Wichtig sind diese Gelder unter anderem, weil damit die Haustechnik und die Ausstattung des Gebäudes angeschafft werden kann. Für einen aber werden die drei Millionen Euro jetzt zum Problem: Andreas Schmidt vom gleichnamigen Görlitzer Architektur- und Ingenieurbüro. Er war bisher für die Planung der Arbeiten zuständig.

Für den letzten Bauabschnitt aber musste die Stadt die Architekten- und Ingenieurleistungen neu ausschreiben. Grund war nicht etwa Unzufriedenheit mit Schmidt. Stattdessen ist es so, dass der letzte Bauabschnitt drei Millionen Euro kostet – und damit der teuerste überhaupt ist. Der Schwellenwert von 207 000 Euro ist überschritten, also musste die Stadt die Arbeiten ausschreiben, ob sie wollte oder nicht. Schmidt durfte sich ebenfalls bewerben, hat das auch getan, war aber am Ende gegen die Konkurrenz nicht erfolgreich.

Stattdessen hat die Arbeitsgemeinschaft aus Noack + Noack Ingenieure, Ingenieurbüro für Bauplanung aus Görlitz und Schubert Horst Architekten Partnerschaft aus Dresden im Technischen Ausschuss den Zuschlag für die weitere Planung erhalten. Dem Beschluss vorausgegangen war die ganztägige Tagung einer Kommission aus Verwaltungsmitarbeitern und Stadträten, die die Angebote von fünf Planungsbüros genauer unter die Lupe nahm und Punkte vergab. Dort konnten Noack + Noack sowie Schubert Horst Architekten mit ihren exzellenten Vorträgen überzeugen. Auch Schmidt war unter den fünf Bewerbern – landete aber nicht auf dem ersten Platz. Die Stadträte wollen sich nicht zur Entscheidung oder anderen Kandidaten äußern: Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Auch Schmidt sagt nichts: Er war in den vergangenen Tagen für die SZ nicht erreichbar, weilt möglicherweise im Urlaub. Die Stadtverwaltung konnte sich seit Dienstagvormittag zu keiner Antwort auf die Fragen der SZ durchringen. Einzig Bürgermeister Michael Wielers Mitarbeiterin Astrid Hahn teilt mit, dass der Auftrag an die neuen Planer noch nicht erteilt wurde, weil die Widerspruchsfrist durch einen Mitbewerber genutzt wurde.

Schnell machten aber nach der Entscheidung gegen Schmidt in Görlitz zwei Gerüchte die Runde. Erstens: Die neuen Planer benötigen viel Zeit, um sich einzuarbeiten. Somit wird die Sanierung länger dauern als geplant. Das scheint nicht der Fall zu sein: Noack + Noack sowie Schubert Horst Architekten setzen bei einem neuen Bauabschnitt an, nicht mitten in einem begonnenen. Und zweitens: Schubert Horst Architekten bereiten für die Stadt sämtliche Ausschreibungen nach der Vergabeordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) vor. Sie hätten bei der Synagoge also zunächst vorbereitet und sich anschließend selbst darauf beworben. Dem ist aber nicht so. Wahr ist lediglich: Sie haben in der Vergangenheit bereits Ausschreibungen für die Stadt vorbereitet – aber nicht generell und auch nicht für die ehemalige Synagoge. Stattdessen gibt es mehrere externe Büros, die schon Ausschreibungen für die Stadt vorbereitet haben. Im Falle der Synagoge hat die Stadt das offenbar selbst getan, es kam also gar kein Büro zum Zuge.

Seit 2008 wird das Gebäude abschnittsweise saniert. Besonderen Schwung erhielt das Bauvorhaben, seit der Bund die frühere Synagoge in die Liste national bedeutsamer Kulturdenkmäler aufgenommen hat. „Es ist das einzige Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung in Görlitz“, sagt Bürgermeister Michael Wieler. Das ist auch der Hintergrund, warum Bund und Land jetzt jeweils anderthalb Millionen Euro geben. Die Stadt muss sich nur mit fünf Prozent beteiligen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Kretschmer ist sich sicher, dass die frühere Synagoge „nach Abschluss der Arbeiten der schönste Raum zwischen Dresden und Breslau sein wird“.

