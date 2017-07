Warum der Schöps bis 2030 beobachtet wird Der zwischen Rietschen und Boxberg umgebaute Fluss ist Lebensraum auch für den Feuerfalter. Experten staunen.

So schlängelt sich der umverlegte Weiße Schöps in Rietschens Ortsteil Hammerstadt durch sein neues Bett. © André Schulze

Fast ein Jahr ist es schon her, dass der Freistaat Sachsen um einige Kilometer Fluss gewachsen ist. Im August 2016 übergab das Energieunternehmen Vattenfall mehrere Gewässerabschnitte an die Landestalsperrenverwaltung Sachsen. „Dazu gehören der Schwarze Schöps zwischen dem Wehr Kringelsdorf und dem Wehr Reichwalde sowie der Weiße Schöps von der Mündung bis zweieinhalb Kilometer flussaufwärts“, sagt Daniel Steinmüller. Er ist Projektgruppenleiter Bau Nord bei der Landestalsperrenverwaltung unter anderem für Schwarzen und Weißen Schöps und die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Vattenfall und seinem Nachfolger Leag zuständig.

Bevor jedoch alle Abschnitte des für den Tagebau Reichwalde verlegten Schöps vom Freistaat übernommen werden, müssen Tiere und Pflanzen auf einem guten Niveau sein. Untersuchungen von Fachleuten belegen, dass sich die Natur am Weißen Schöps positiv entwickelt, teilt Leag-Sprecherin Kathi Gerstner mit. Sie stützt diese Aussage auf die Ergebnisse von zwei Jahren naturschutzfachlicher Untersuchungen am Weißen Schöps. Dieses erste positive Zwischenfazit zogen jetzt Vertreter von sächsischen Behörden, der Lausitz Energie Bergbau AG , kurz Leag, sowie mit dem Monitoring beauftragte Experten. Sie hatten sich zu einer ganztägigen Fachveranstaltung getroffen. Rund 20 Experten beschäftigen sich in regelmäßigen Abständen mit dem auf zehn Kilometern teilweise neu angelegten und renaturierten Flussabschnitt zwischen Werda, Hammerstadt und Neu- und Altliebel. „Sie attestierten dem Flusslauf ein gutes ökologisches Potenzial“, so die Unternehmenssprecherin.

Im gesamten Gebiet wurden die Flora und Fauna über und unter Wasser sowie die Wasserqualität untersucht, um die Qualität der in Sachsen größten Baumaßnahme dieser Art in den letzten Jahren zu beurteilen. Dem Schmetterling Feuerfalter beispielsweise kommt bei dem Bauvorhaben eine besondere Rolle zu. Denn als klar war, dass er am Schöps möglicherweise gute Lebensbedingungen vorfindet, hatte das sowohl auf die Planung als auch den Bauablauf Auswirkungen. Denn das Insekt bevorzugt Moore und Feuchtwiesen, lebt vor allem in Flusstälern und bevorzugt Schilfrohrbestände oder erhöhte Stängel, um sich darauf zu sonnen. Während der regelmäßigen Untersuchungen am Schöps wurden unter anderem Feuerfalter gesichtet und auch die Libellenart Grüne Keiljungfer. Das sei als besonderer Erfolg zu werten, so Kathi Gerstner, da beide als Indikatorarten positive Rückschlüsse auf eine intakte Ökologie des Lebensraums am Weißen Schöps zulassen.

„Wir bündeln die Ergebnisse der Messungen und Untersuchungen, um zum einen den Erfolg unserer Ausgleichsmaßnahmen kontrollieren zu können, aber auch, um daraus gemeinsam mit den verantwortlichen Behörden eventuell notwendige Korrekturen und spezielle Pflegemaßnahmen abzuleiten,“ erklärt die bei der Leag zuständige Projektleiterin Corina Fiskal das Vorgehen. Aus einer Vielzahl an Berichten entstand ein Gesamtüberblick für die ersten beiden Monitoring-Jahre 2015 und 2016. Noch bis zum Jahr 2030 werden die Untersuchungen an einzelnen Teilbereichen der damit beauftragten Firma iKD Ingenieur Consult GmbH aus Dresden andauern. So viel Zeit ist nötig, um belastbare Ergebnisse vorweisen zu können.

„Die Experten haben uns bescheinigt, dass die entstandenen Gewässerstrukturen sehr gut gelungen sind“, so Corina Fiskal. Nur die Bäumen müssten jetzt noch wachsen, damit der Fluss ausreichend beschattet wird. „Darüber hinaus bekommen wir viel Lob von Anwohnern und Bürgern aus der Gemeinde Rietschen.“

Unter den nachgewiesenen Tierarten findet sich neben Fischottern, zahlreichen Amphibienarten wie Rotbauchunke, Gras- und Seefrosch; Brutvögeln und Fledermausarten auch ein bisher unbekannter Wasserkäfer. Bei den Libellen konnten 33 Arten mit jeweils unterschiedlichen Ansprüchen nachgewiesen werden. „Damit ist die Vielfalt der entstandenen Lebensräume am Gewässer deutlich belegt“, so Corinna Fiskal.

