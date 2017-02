Warum der Görlitzer Handel gute Chancen hat

Erreichbarkeit mit dem Auto spielt eine Hauptrolle Boris Hedde, Geschäftsführer des Institutes für Handelsforschung in Köln, fasst es so zusammen: „Attraktiver Einzelhandel und attraktive Innenstädte sind eng miteinander verbunden. Das eine ist ohne das andere kaum denkbar.“ Dies gelte auch für den Handel im digitalen Zeitalter. Allerdings: Der Online-Verkauf wächst. Trotzdem erhalten laut der Kölner Studie deutsche Innenstädte von den Passanten eine Dreiplus – wie in der Befragung von 2014. Eine fortschreitende Verödung der Innenstädte, so die Forscher, könne damit aus Passantensicht nicht bestätigt werden. Wichtig sind unter anderem in Klein- und Mittelstädten die Erreichbarkeit mit dem Pkw, Parkmöglichkeiten, aber auch Grünflächen. Damit kann Görlitz punkten. Zwei große Parkhäuser in unmittelbarer Zentrumslage, Bahnhofstraße und City-Center, hinzu kommen der Wilhelmsplatz und der Obermarkt. Zudem wird es mit dem neuen Landratsamts-Campus weitere Stellflächen zwischen Berliner Straße und Salomonstraße geben.

Touristenzentrum ist in Görlitz nicht das Einkaufszentrum Der wichtigste Einzelaspekt für das Ambiente und Flair einer Innenstadt sind laut Kölner Studie die Gebäude der Innenstadt. Auf Platz zwei folgen demnach Plätze und Grünflächen. Alle Städte, die in der Studie am besten abschnitten, verfügen über einen historischen Ortskern, heißt es vom IHF. „Der Pflege und Vermarktung eines historischen Ortskerns sollte somit eine hohe Bedeutung beigemessen werden“, so die Forscher. Dieser Punkt geht eindeutig an Görlitz. Mit der Altstadt kann die Stadt sicher mit den bestbewertetsten Konkurrenten in der Studie mithalten. Das Görlitzer Problem: Altstadt und die Gegend auf und rund um die Berliner Straße sind relativ weit voneinander entfernt – jedenfalls für Tagestouristen. Zudem fehlt noch eine Art Scharnier zwischen den beiden Stadtgebieten. Das könnte das Kaufhaus sein. Inzwischen gibt es aber auch Überlegungen, wie man Touristen vom Gucken zum Kaufen bringen könnte. Immobilienmanager Tobias Heid etwa brachte bereits die Idee eines Busses oder einer kleinen Bahn zur Sprache.

Innenstadtbesucher wollen gratis ins Internet Trotz winterlicher Temperaturen: Auf den Bänken am Dicken Turm am Marienplatz sieht man sie immer wieder, junge Menschen, die auf ihre Handys schauen und fleißig darauf herumtippen. Kein Wunder, hier gibt es Internet gratis, eine halbe Stunde pro Tag. Vodafone hat einen Hotspot an der Steinstraße eingerichtet. Trotz der Geschäfte in den Innenstädten – die Kundschaft will über das Internet erreichbar und informiert bleiben. Auch das ist ein Ergebnis aus der Kölner Studie. Zwei von drei Befragten ist demnach der Zugriff auf kostenloses W-Lan in der Innenstadt wichtig. In Görlitz gibt es auf offener Straße diese Möglichkeit zwar, doch noch auf bestimmte Stellen beschränkt. Vier öffentliche Vodafone-Hotspots befinden sich neben der Steinstraße, an der Breite Straße, Elisabethstraße und Demianiplatz. Die Telekom bietet elf Hotspots, die Mehrzahl davon ebenfalls in der Innenstadt. Außerdem gibt es noch einige kleinere Initiativen, Unternehmen, die gratis W-Lan bieten. Im vergangenen Jahr machten sich zudem die Linken im Stadtrat dafür stark, dass man von vielen Punkten aus in der Stadt gratis im Internet surfen können sollte.