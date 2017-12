Warum das Museum umzieht Ab dem Jahr 2021 sollen die Ausstellungen in einem Gebäude am Neustädter Markt stattfinden. Für den Wechsel gibt es mehrere Gründe.

Sonderausstellungen müssen im Museum an der Malzgasse ausgeräumt werden, wenn Veranstaltungen anstehen. Der Platzmangel soll bald ein Ende haben. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Da, wo sich heute noch der Dönerspieß dreht, sollen in wenigen Jahren wertvolle Ausstellungsstücke stehen. Das Stadtmuseum in Neustadt zieht um, vom Standort in der Malzgasse in das Gebäude Markt 26. Geplant ist das im Jahr 2021. Weil das Haus dafür umgebaut werden muss, beginnen die Planungen schon im nächsten Jahr, sagt Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Angedacht ist, einen Wettbewerb unter Architektenbüros auszurufen, die sich der Neugestaltung des Museums annehmen sollen. Vorher wolle man einen Kriterienkatalog erarbeiten, an dem sich die Planer orientieren sollen.

Warum ein Umzug für das Stadtmuseum ansteht, kann Leiterin Ulrike Hentzschel begründen. Schon als sie vor sechs Jahren in die Einrichtung kam, sei sie mit der Raumsituation unzufrieden gewesen, berichtet sie. „Es ist sehr eng, sodass für die museumspädagogische Arbeit mit Gruppen kaum Platz ist.“ Wenn Veranstaltungen anstehen, müssen sie und ihre Mitarbeiter immer die Sonderausstellung ausräumen und danach wieder einräumen. Auch Lagerflächen seien begrenzt, sagt sie. Dadurch ist das Depot auf mehrere Standorte aufgeteilt. Einige Ausstellungsstücke lagern unterm Dach, einige im Sportforum. Für den neuen Standort wünscht sie sich, dass alle Exponate in einem zentralen Lager Platz finden. „Außerdem ist es mir wichtig, dass das Museum nach dem Umzug barrierefrei wird“, sagt Ulrike Hentzschel. Das ist es aktuell nicht.

