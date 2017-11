Warum das katalanische Problem schwer zu lösen ist Nach der Entmachtung der Regionalregierung von Carles Puigdemont schwelt der Konflikt weiter.

Diese jungen Demonstranten in Barcelona haben sich katalanische und spanische Flaggen über die Schultern gelegt. Der Konflikt um das Verhältnis zwischen Katalonien und Spanien schwelt weiter. © imago/zuma press

Seit dem Unabhängigkeits-

referendum vom 1. Oktober geht es in der Debatte um die katalanische Herausforderung hoch her. Der Konflikt zwischen Madrid und Barcelona ist nicht ausgestanden, auch wenn die Regionalregierung von Carles Puidgemont entmachtet und die Region unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Die SZ beantwortet immer wieder gestellte Fragen.

Ist Katalonien eine Nation?

Spätestens seit der Hochzeit Isabellas von Kastilien und Ferdinands von Aragón (zu dem damals auch Katalonien gehörte) im Jahr 1469 ist die katalanische Geschichte Teil der spanischen Geschichte. Spanien war eine „zusammengesetzte Monarchie“, in der die Bestrebungen der Krone in Madrid zur Vereinheitlichung des Landes in Katalonien immer wieder – aber nicht durchgängig – auf Widerstand stießen. Heute definiert sich etwa ein Viertel der Katalanen als ausschließlich katalanisch, der große Rest lebt mit gemischter nationaler Identität. Das katalanische Nationalgefühl existiert, steht aber bei vielen nicht im Widerspruch zum spanischen Nationalgefühl.

Warum hat Spanien kein Referendum zugelassen?

Die spanische Verfassung, die 1978 in einer Volksabstimmung auch in Katalonien mit großer Mehrheit angenommen wurde, legt in ihrem Artikel 2 die „Unteilbarkeit der spanischen Nation“ fest. Die Rechtsordnungen fast aller Länder dieser Welt enthalten ähnliche Klauseln. Auch das Bundesverfassungsgericht hat im vergangenen Dezember klargestellt, dass „Sezessionsbestrebungen“ in Deutschland „gegen die verfassungsmäßige Ordnung“ verstoßen.

Ist es undemokratisch, die Katalanen nicht entscheiden zu lassen?

Dahinter steckt die Frage nach dem „demokratischen Souverän“. Ein Referendum allein in Katalonien würde alle anderen Spanier von einer Entscheidung ausschließen, die auch sie betrifft: Eine denkbare Abspaltung Kataloniens würde auf dem heutigen Gebiet Spaniens zwei neue Staaten schaffen.

Und was ist mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker?

1995 verabschiedete die Uno-Vollversammlung eine Erklärung, in der sie „das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung“ bekräftigte, dabei aber einschränkte, dass dieses Recht nicht als „Ermutigung“ zu verstehen sei, die „politische Einheit souveräner und unabhängiger Staaten“ zu zerstören, die „eine Regierung besitzen, welche das gesamte Volk des Hoheitsgebiets ohne jeden Unterschied repräsentiert.“ Mit anderen Worten: Wird eine Volksgruppe nicht diskriminiert, steht ihr auch nicht das Recht auf Staatsgründung zu.

Wird Katalonien unterdrückt?

Katalonien ist eine von 17 „Autonomen Gemeinschaften“ Spaniens mit Selbstverwaltungsrechten, die denen der deutschen Bundesländer ähneln. Die katalanische Sprache ist die gewöhnliche Behörden- und Unterrichtssprache. Die Katalanen genießen dieselben Freiheiten wie alle anderen Spanier.

Wird Katalonien vom Rest Spaniens finanziell übervorteilt?

Katalonien ist eine der reicheren Regionen Spaniens, wenn auch nicht die reichste. Der Finanzausgleich ist seit 2009 durch ein komplexes, aber nicht (wie manchmal behauptet) „intransparentes“ System neu geregelt. Das spanische Finanzministerium beziffert den Abfluss aus Katalonien für 2014 mit fünf Prozent des katalanischen Bruttoinlandsprodukts, während die Region Madrid im selben Jahr knapp neun Prozent ihres BIP an ärmere Regionen abführte. Der Finanzexperte Ángel de la Fuente, der diese Rechnungen für das Finanzministerium anstellt, findet, dass Spanien in Sachen interregionaler Solidarität „ein ganz normales Land“ sei.

Warum bietet Madrid den Katalanen nicht das baskische Modell an?

Die spanische Verfassung von 1978 gesteht in ihrer ersten „zusätzlichen Verfügung“ den drei baskischen Provinzen sowie Navarra „historische Rechte“ zu. Sie genießen dadurch eine weitgehende Fiskalautonomie, was einer Privilegierung gegenüber den anderen Teilen Spaniens gleichkommt. Würde dieses System auf weitere Regionen ausgeweitet, wäre es in der Praxis das Ende der Solidarität zwischen Arm und Reich.

Ist Spanien ein Rechtsstaat?

Carles Puigdemont zieht das in Zweifel, weswegen er nach Brüssel ins Exil gegangen ist. Aber: Ja, Spanien ist ein Rechtsstaat. Doch auch in Rechtsstaaten fallen manchmal Urteile, die unbefangene Beobachter nicht nachvollziehen können. Für solche Fälle gibt es die europäische Justiz. Puigdemont wusste jedenfalls, dass er geltende Gesetze überschreitet. Allein der juristische Dienst des katalanischen Parlaments hat ihn mehrfach darauf hingewiesen, was er ignorierte.

Wie kann Rajoy den katalanischen Separatisten entgegenkommen?

Spanien täte eine echte Föderalisierung gut. Der Senat sollte in einer Kammer der Regionen nach Vorbild des deutschen Bundesrates umgewandelt werden, um die Regionalregierungen an gesamtspanischen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Eine Geste des guten Willens wäre es, den Sitz des Senats von Madrid nach Barcelona zu verlegen. Den Separatisten wäre all das nicht genug.

Gibt es eine allseits befriedigende Lösung des Konfliktes?

Möglicherweise nicht. Der konservative spanische Philosoph José Ortega y Gasset sagte im Jahr 1932: „Das katalanische Problem (...) ist ein Problem, das sich nicht lösen lässt, das sich nur erdulden lässt.“ Sein Diktum gilt auch 85 Jahre danach immer noch.

zur Startseite