So hätte es der Altenberger Bürgermeister gern, wie der Radweg entlang der Mosel an der Bundesstraße B 9 farbig markiert und auf Leitplanken verzichtet wurde.

Die rechte Spur der B 170 nach Zinnwald wird ein Rad- und Gehweg.

Der Altenberger Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) unternahm einen letzten Versuch, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr umzustimmen. Die Meißener Niederlassung lässt zurzeit die Bundesstraße B 170 vom Ortsausgang Altenberg in Richtung Zinnwald erneuern. Dabei wird zugleich die dritte Fahrspur, die nicht mehr benötigt wird, in einen kombinierten Rad- und Fußweg umfunktioniert – und mit Leitplanken von der B 170 abgetrennt. Das will Kirsten verhindern.

Er habe schon mehrfach darauf hingewiesen, die Pläne, den Radweg mit doppelseitiger Leitplanke vom Fahrzeugverkehr abzutrennen, nicht umzusetzen. Doch bisher sei sein Vorschlag aus Sicherheitsgründen abgelehnt worden. Aber das kann Kirsten nicht nachvollziehen. Denn andernorts funktioniere das auch. Deshalb hat er sich jetzt persönlich an den Meißener Niederlassungsleiter der Straßenbehörde, Holger Wohsmann, gewandt mit der Bitte um Unterstützung für seinen Vorschlag. Seine Vorzugsvariante ist die, wie sie an der Bundesstraße B 9 von Cochem nach Koblenz gebaut wurde. Radler haben hier eine farbig markierte Spur bekommen, auf der sie entlang der Mosel fahren können. „Es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzung“, sagt Kirsten, „und der Fahrradtourismus an der Mosel ist zurzeit noch stärker als der zwischen Altenberg und Zinnwald.“ Deshalb fragt sich der Rathauschef: Wenn das in anderen Regionen also gemacht wird und möglich ist, warum dann nicht auch bei uns?

Die Leitplanken, die dann teilweise beiderseits angebracht werden, bieten seiner Meinung nach gerade in einer Tourismusregion keinen schönen Anblick. Man fühle sich dadurch ziemlich eingeengt. Aber auch die Kosten spielen in den Überlegungen von Kirsten eine Rolle.

Für die Baumaßnahme – Erneuerung der Fahrbahn plus Rad- und Gehweg – sind rund 226 000 Euro veranschlagt, die der Bund bezahlt. Auch die Stadt gibt etwas Geld dazu. Würde auf die Leitplanke verzichtet, wäre das günstiger. Zudem kommen später auch noch Folgekosten hinzu, argumentiert Kirsten. Der Winterdienst wäre aufwendiger und damit teurer, weil sich durch die Leitplanken der Schnee nicht wegschieben lässt, sondern weggefräst werden muss. Nun hofft Kirsten darauf, kurz vor Torschluss doch noch Gehör zu finden.

Die drei Fahrspuren werden deshalb auf zwei reduziert, weil mit der Inbetriebnahme der Autobahn A 17 und dem Wegfall der Grenzkontrollen hier schon lange kein Schwerlastverkehr mehr rollt.

