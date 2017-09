Warum bei jeder Wahl Koffer gepackt werden Bevor am Sonntag die Kreuze gemacht werden konnten, hatte Radebergs Rathaus-Hausmeister eine besondere Aufgabe – und die Kaffeepreise im Blick.

Ein Koffer für jedes Radeberger Wahllokal: Damit am Wahltag alles glatt laufen konnte, mussten im Radeberger Rathaus zuvor Stifte, Taschenrechner und Kaffee besorgt werden. © Thorsten Eckert

Radebergs Rathaus-Hausmeister Lutz Klemm hatte kurz vor der Bundestagswahl immer auch ein Auge auf Kaffee-Sonderangebote in den Radeberger Supermärkten. Aus gutem Grund. Denn für die Wahl musste er immerhin gleich 17 Pakete Kaffee besorgen. „Da macht es sich schon bemerkbar, ob der Kaffee im Angebot ist oder nicht“, sagt Lutz Klemm.

Die Packungen waren dabei nicht etwa für gemütliche Pausen im Rathaus gedacht, sondern für die Wahllokale. Für jedes der 14 Wahllokale in Radeberg und den Ortsteilen, die beiden Briefwahllokale und das Wahlbüro, in dem Sonntagabend alle Ergebnisse zusammenkamen und die Statistiken erstellt werden mussten, hatte Hausmeister Lutz Klemm in den Tagen zuvor einen silbern-metallenen Koffer gepackt. Bleistifte und Kugelschreiber für die Wahlhelfer sowie die Wahlkabinen, Klebeband, ein Taschenrechner, Schere, Tee, Sahne und eine der besagten Kaffeepackungen kamen in den Koffer. Auch acht Kaffeetassen; denn genau so viele Wahlhelfer wurden für jedes Wahllokal gebraucht. Und in den Koffern war dabei alles zu finden, was für eine Wahl in einem Wahllokal benötigt wird. „Geordert und eingekauft habe ich alles in den Wochen zuvor, richtig ernst – und hektisch – wurde es aber erst in den Tagen vor der Wahl“, sagt Lutz Klemm. Wobei das Kofferpacken natürlich nur die Spitze des sprichwörtlichen Wahl-Eisberges ist. Denn bevor zum Beispiel aus einem Klassenzimmer ein Wahllokal wird, sind viele tatkräftige Helferhände vonnöten. Und das Ganze auch noch Freitag nach 17 Uhr, wenn dann der Schulhort schließt. Denn bis dahin werden die Schulräume natürlich noch gebraucht. Und am heutigen Montag im Übrigen wieder – heißt, seit den frühen Morgenstunden wird erneut geräumt, damit spätestens 7.30 Uhr der Unterricht starten kann. „Da packen die Leute vom Stadtwirtschaftshof fleißig mit zu“, beschreibt der Rathaus-Hausmeister, der zuvor auch noch eine Menge Papier bedruckt hat. Zettel mit Pfeilen und Zahlen. „Die Wahllokale müssen ja auch ausgeschildert werden“, sagt er.

Mittlerweile haben er und die Leute vom Stadtwirtschaftshof aber durchaus „Wahl-Routine“. Seit 1994 kennt Lutz Klemm das Prozedere, „da weiß man dann mit der Zeit, was gemacht werden muss“. Und er weiß auch, dass er sich – wie auch die Mitarbeiter des Stadtwirtschaftshofs – an einem Wahlabend auf eine lange Nacht einstellen muss. Denn wenn die Wahlzettel in den einzelnen Wahllokalen ausgezählt sind, werden sie verpackt und ins Wahlbüro im Rathaus gebracht. Hier wird dann durch Hauptamtsleiterin Astrid Wache – Radebergs Wahlleiterin – alles noch einmal geprüft und die Ergebnisse dann an die Wahlverantwortlichen und das Statistische Landesamt weitergeleitet. „Mitunter gibt es dabei auch die eine oder andere Besonderheit zu klären“, weiß Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert. „Wahlzettel, die vielleicht nicht ganz eindeutig sind zum Beispiel.“ Diese werden in den Wahllokalen gesondert an das zu erstellende Protokoll geheftet, „und von der Wahlleiterin noch einmal extra geprüft“. Wobei das eher die Ausnahme ist, sagt er mit Blick auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre.

In den nächsten Tagen – wenn für die meisten das Thema Wahl wieder ein Stück in den Hintergrund gerückt sein wird – hat Radebergs Rathaus-Hausmeister dann noch immer mit der Wahl zu tun. „Ich muss dann zum Beispiel die Koffer wieder ins Lager schaffen, auch die Wahlurnen und die Wahlkabinen müssen wieder eingelagert werden.“ Bis zur nächsten Wahl; das wird dann die Landtagswahl in Sachsen sein. Die steht 2019 an. Und dann wird Lutz Klemm wieder die Sonderangebote in Sachen Kaffee im Blick haben …

