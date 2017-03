Warum Bautzen auf die Krone verzichtet Lange wurde der Kauf der Stadthalle geprüft. Doch für die Stadt gibt es nur eine Lösung.

Die besten Jahre der Krone sind lange vorbei. Heute wird die Stadthalle nur noch sporadisch für Veranstaltungen genutzt. Ihr Abriss ist nur noch eine Frage der Zeit. © Robert Michalk

Die Krone und der Parkplatz an der Töpferstraße stehen zum Verkauf. Die ‚Stadtverwaltung hat festgestellt, dass sie sich das Filetgrundstück nicht leisten kann. Folgende Punkte sprechen gegen den Kauf.

Utopischer Kaufpreis

Oberbürgermeister Alexander Ahrens hatte sich am 2. Februar mit dem Geschäftsführer der Eigentümergruppe Onnasch getroffen. Diese bietet die Stadthalle und den Parkplatz für 3,4 Millionen Euro an. Ein Preis, der für eine Kommunalverwaltung völlig unrealistisch ist, wie Finanzbürgermeister Robert Böhmer betont. Dazu sei das Betreiben von Krone und Parkplatz im hohen Maße unwirtschaftlich. Nach Kalkulationen von der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft sei selbst der Parkplatz defizitär. Fazit: „Wir können zu dem aktuellen Preis nicht kaufen, haben aber immer noch Interesse an dem Areal“, so Ahrens.

Keine Zukunft für die Stadthalle

Die Krone-Halle ist ein Abrissobjekt. Das liegt nicht nur an der schlechten Bausubstanz. Nach heutigen Vorschriften kann die Krone nicht zu einer modernen Stadthalle ausgebaut werden, da sie sich in einem Wohngebiet befindet. Konflikte mit der Nachbarschaft seien vorprogrammiert. Zudem sei das Betreiben einer Stadthalle oft ein Verlustgeschäft. „Von der Illusion, einen liebgewordenen Veranstaltungsort erhalten zu können, müssen wir uns verabschieden“, sagt Ahrens.

Es gibt kein kostendeckendes Konzept

Nach Ergebnissen des städtischen Prüfberichtes stehen für Investitionen an dem Standort zwischen Töpfer- und Steinstraße keine Fördermittel in Aussicht. Ohne sie sei ein Kauf und Abriss der Krone extrem unwirtschaftlich. Der Kaufpreis müsste so gering sein, dass alle Abriss-, Planungs- und Erschließungskosten über den späteren Verkaufspreis refinanzierbar wären. Die Verwaltung kommt auf einen hypothetischen Kaufpreis von gerade mal 6800 Euro, damit sich alles lohnt. SPD-Stadtrat Gotthold Schwerk leuchtet das Zahlenspiel nicht ein. Wie könne es sein, dass die Stadt nicht mal ein kostendeckendes Konzept erarbeiten kann, hier aber ein privater Investor mit Gewinnen plane, fragte er. Dem musste der OB Recht geben. Er will beim Eigentümer hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Parkplatzes nachhaken. Dieser hatte erklärt, dass die Stellflächen im Jahr 170 000 Euro Gewinn abwerfen.

Alternative: B-Plan wird aufgestellt

Übernimmt ein privater Investor das Gelände, dann möchte die Stadt die Entwicklung des Grundstückes mit einem Bebauungsplan steuern. Laut Baubürgermeisterin Juliane Naumann soll er folgende Punkte regeln: die Schließung der Randbebauung an der Töpferstraße, die Wegeführung durchs Quartier und die Unterbringung aller für die künftigen Häuser nötigen Parkplätze auf der Fläche. Die Stadt geht derzeit von einem privaten Interessenten an dem Krone-Gelände aus. Er plane eine Wohneinrichtung für alte Menschen, sagt Ahrens. Dafür würde der Parkplatz wegfallen.

