Warum Augusts Vater der Krieg so gefiel Vor 325 Jahren starb Kurfürst Johann Georg III. Der wird oft vergessen, war für Sachsen aber wichtig.

Stolz reitet Johann Georg III. im Fürstenzug mit. Zu Lebzeiten war er lieber auf Schlachtfeldern unterwegs – und das nicht zu knapp. © momentphoto.de/Oliver Killig

Vielleicht war es ein Streitpunkt zwischen Vater und Sohn. Das kann nur vermutet werden. Während der zweitälteste Sohn Friedrich August I., später August der Starke genannt, durchaus ein Faible für das süße Leben hatte, war sein Vater eher der spröde Typ. Prunk lag Kurfürst Johann Georg III. überhaupt nicht. Schon zu Beginn seiner Regierungszeit im Jahr 1680 sah er mit kritischem Blick auf die immensen Ausgaben für das Leben bei Hofe in Dresden. Viele Jahre hatte er als Landvogt der Oberlausitz auf der Ortenburg in Bautzen residiert. Weniger prunkvoll. In Dresden begann er deshalb sofort, die Ausgaben für den höfischen Schnickschnack zu senken. Das gefiel längst nicht jedem seiner Untertanen bei Hofe.

Noch einen wichtigen Unterschied zwischen Vater und Sohn gibt es: die Bekanntheit. Während heute alle Welt über den bekannten August aus Dresden spricht, ist sein Vater mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Dabei spielt seine kurze Regierungszeit von 1680 bis 1691 durchaus eine wichtige Rolle in der militärhistorischen Entwicklung Sachsens. Als Erster richtete er ein stehendes Heer in Kursachsen ein, 1684 das Kriegsratskollegium als Zentralbehörde für das Militärwesen. Wenig später eröffnete auch die erste Kadettenanstalt. Mit alldem bekam Sachsen auch außenpolitisch Gewicht. Kein Wunder also, dass Zeitgenossen schon vom „Sächsischen Mars“ sprachen. Der Vergleich mit dem römischen Kriegsgott dürfte ihm wohl gefallen haben.

Am 20. Juni 1647 kam der Wettiner als einziger Sohn Johann Georg II. zur Welt. Streng lutherisch erzogen wurde der Junge. Schon mit sieben Jahren erhielt er Sprachunterricht, wurde auch in Festungsbau und Kriegskunst ausgebildet. Letzteres Unterrichtsfach war mit Blick auf seine Lebensgeschichte wahrscheinlich sein Lieblingsfach. Seine militärischen Neigungen waren stark ausgeprägt. Ausprobieren konnte er sich schon als Kurprinz im Krieg gegen Frankreich. Als er mit 25 Jahren Landvogt wurde, übernahm er innerhalb des kursächsischen Staatswesens zum ersten Mal eigene Verantwortung – Probe für den späteren Ernstfall als Kurfürst.

Schon 1666 heiratete er in Kopenhagen Anna Sophia, die Tochter des Königs Friedrich III. von Dänemark. Zwei Söhne schenkte sie ihm. Johann Georg IV. und seinen Bruder Friedrich August I., die ihm beide nacheinander in der Regierung folgten. Für ein ausgeprägtes Familienleben blieb allerdings nicht viel Zeit. Bei vielen Kriegen der damaligen Zeit war Johann Georg III. persönlich auf den Schlachtfeldern dabei: am Rhein gegen Frankreich oder auch in Ungarn. Die wohl bekannteste Schlacht tobte jedoch vor Wien.

1683 begann der letzte große Angriff des Osmanischen Reiches auf das christliche Europa. Ein 150 000 Mann starkes Heer unter der Führung des Großwesirs Kara Mustafa wälzte sich auf Wien zu und schloss die Stadt am 16. Juli vollkommen ein. Es war eine der härtesten Belagerungen der Weltgeschichte. Der Kaiser rief um Hilfe. Polen, Bayern und Kursachsen erhörten seinen Ruf. Johann Georg III. gab 10 000 Soldaten den Befehl zum Marsch nach Wien. Am 12. September kam es zur Entscheidungsschlacht am Kalenberge. Danach waren die Türken geschlagen.

Die Rolle des sächsischen Heeres und auch Johann Georgs III. selbst schätzten viele Zeitgenossen als sehr wichtig für den Ausgang der Belagerung ein. Auch ein türkischer Feldherr gab das später zu Protokoll. Allein der Kaiser sah es wohl anders. Nicht einmal warme Dankesworte hatte er für seinen sächsischen Kurfürsten übrig. Ein Umstand, der Johann Georg III. wohl sehr gekränkt hat. Die sächsischen Truppen beteiligten sich zwar auch weiterhin am Kampf gegen die Türken, der sich noch bis 1699 hinzog. Doch der Kurfürst selbst nahm nicht mehr daran teil.

Das Kämpfen ließ er bis zu seinem Lebensende aber trotzdem nicht. Seine letzten Jahre widmete er dem Krieg gegen Frankreich. Dafür ordnete er sich mit seiner Armee 1689 in die Reichsarmee ein. Eine Erkrankung ließ ihn aber Ende des Jahres wieder nach Sachsen zurückkehren. Doch daheim bleiben wollte er nicht, obwohl seine Ärzte ihm das nahelegten. Schon 1691 wollte er wieder an den Rhein ziehen – und wenn man ihn dahin tragen müsste, äußerte er sich. Er sollte recht behalten. Am 12. September 1691 starb er in Tübingen. Mit nur 45 Jahren.

