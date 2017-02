Warum Affären Le Pen nicht schaden ... aber ihren Konkurrenten sehr wohl. Eine Analyse des Wahlkampfs in Frankreich.

Beim Karneval in Nizza durfte sie nicht fehlen: Front National-Chefin Marine Le Pen als riesige Figur aus Pappmaschee. Umfragen sehen sie im ersten Wahlgang bei den Präsidentenwahlen vorn. © reuters

Betont gelassen und siegesgewiss gab sich Marine Le Pen bei ihrem Fernsehinterview in den Hauptnachrichten des französischen Fernsehens am Mittwochabend. Die britische Premierministerin Theresa May habe die Chefin des Front National nicht empfangen, wohl aber ihren Konkurrenten Emmanuel Macron, stellte der Moderator fest. „Madame May machte bereits einen Fehler, als sie Donald Trump vor seiner Wahl nicht treffen wollte“, erwiderte Le Pen mit einem genüsslichen Lächeln. Warum, so fragte der Moderator weiter, habe sie bei ihrem jüngsten Besuch im Libanon eine geplante Begegnung mit dem Großmufti mit lautstarkem Protest abgesagt, da sie kein Kopftuch tragen wollte, obwohl sie doch längst vorher über diese Bedingung informiert war und sich das wählerwirksame Spektakel hätte sparen können? „Sie wissen scheinbar mehr als ich“, gab die 48-Jährige zurück. „Man hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt, da machte ich auf dem Absatz kehrt.“

Auch für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen ihre Büroleiterin Catherine Griset wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung hat Le Pen eine Erklärung: Es handle sich um eine „politische Intrige“, die nicht zufällig zwei Monate vor der Präsidentenwahl aufkomme.

Angeblich soll Le Pen ihre Vertraute Griset sowie ihren Leibwächter als Mitarbeiter des EU-Parlaments von Brüssel bezahlen, obwohl diese ausschließlich für den Front National in Frankreich arbeiteten. Betroffen von den Vorwürfen der Scheinbeschäftigung sind insgesamt 23 parlamentarische Mitarbeiter von EU-Abgeordneten des Front National. Da Le Pen die geforderte Rückzahlung in Höhe von rund 300 000 Euro verweigert, werden ab März ihre Bezüge als EU-Abgeordnete gekürzt.

Es ist nicht die einzige Justiz-Affäre, die Mitgliedern der Partei und des Le Pen-Clans anhängt. So soll sich der Front National vor der Präsidentenwahl von 2012 durch ein ausgeklügeltes Betrugssystem bereichert haben: Er verpflichtete seine Kandidaten zum Kauf von überteuerten Kampagnen-Sets, deren Kosten der Staat später als Wahlkampf-Ausgaben erstattete – die Mehreinnahmen flossen über Umwegen der Partei zu. Außerdem stehen Marine Le Pen und ihr Vater Jean-Marie Le Pen im Verdacht, bei der Angabe ihrer Vermögensverhältnisse den Wert ihrer Immobilien, in erster Linie jenen des prachtvollen Anwesens im Pariser Vorort Saint-Cloud, deutlich unterschätzt zu haben. Parteigründer Le Pen wird darüber hinaus vorgeworfen, über ein geheimes Konto in der Schweiz zu verfügen.

Vorn nach der ersten Wahlrunde?

In der Wählergunst schaden der Rechtspopulistin die Vorwürfe allerdings kaum – während ihr die Affären ihrer Konkurrenten nutzen, in erster Linie der Skandal um den republikanischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon. Er soll jahrelang seiner Frau und zwei seiner Kinder üppige Honorare als parlamentarische Mitarbeiter aus der Staatskasse bezahlt haben, während Belege für diese Arbeit fehlen. Fillon büßte wegen der Vorwürfe seinen Favoritenstatus ein.

Jüngsten Meinungsumfragen zufolge könnte der Front National bei der ersten Runde am 23. April stärkste politische Kraft mit mindestens 25 Prozent der Stimmen werden, während Fillon und der sozialliberale Kandidat Emmanuel Macron mit jeweils rund 20 Prozent gleichauf liegen, vor dem Sozialisten Benoît Hamon mit 14 Prozent. In der zweiten Runde am 7. Mai würde Le Pen demnach 42 Prozent im Duell gegen Macron und 44 Prozent gegen Fillon erreichen und damit letztlich unterliegen. Allerdings lagen die Werte Anfang des Monats noch unter 40 Prozent.

Macron wiederum erhielt nun Rückenwind durch die Unterstützung des populären Chefs der pro-europäischen Zentrumspartei MoDem, François Bayrou, die ihm entscheidende Prozentpunkte einbringen könnte. Bereits bei den drei letzten Wahlen, insbesondere durch seine Unterstützung von François Hollande 2012, galt Bayrou als Königsmacher. Eine seiner Bedingungen für die Allianz mit Macron zielt dabei sowohl auf Fillon als auch auf Le Pen: Bayrou fordert ein Gesetz zur „Moralisierung der Politik“.

