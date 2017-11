Warum? Der Vertrag mit einer schwerbehinderter Schulsekretärin wird nicht verlängert – obwohl sie Spitzenarbeit leistet.

Wer wird ab Januar 2018 an diesem Arbeitsplatz sitzen? Geht es nach der Mehrzahl der Ottendorfer Gemeinderäte sowie nach der Elternschaft bleibt die bisherige Sekretärin Juliane Irrgang an diesem Platz. Die Gemeindeverwaltung will die Stelle allerdings neu besetzen. © Thorsten Eckert

Inwieweit ist die pädagogische Betreuung der Kinder in der Gemeinde Ottendorf-Okrilla dem Bürgermeister Michael Langwald (parteilos) noch wichtig? Was ist aus seinem Wahlslogan von vor vier Jahren noch übrig geblieben? Welchen Stellenwert haben die Kinder noch? Diese Frage stellen sich mittlerweile viele Eltern. Insbesondere die Eltern in Medingen. Denn die Entscheidung der Ottendorfer Verwaltung, den Arbeitsvertrag mit der befristet eingestellten Sekretärin der „Sonnenblumenschule“ ab Januar 2018 nicht zu verlängern, hat bei vielen sprichwörtlich den Kragen platzen lassen. Ihrem Ärger haben einige Eltern sowie Lehrer der Medinger Grundschule am Montagabend im Gemeinderat auch kundgetan.

Die zentrale Frage, die sich alle Beteiligten – egal, ob Eltern, Lehrer, Gemeinderäte, Schulleiterin Marlies Wolf und sogar die betroffene Sekretärin Juliane Irrgang stellen ist: Warum??? Warum wird ihr Arbeitsvertrag nicht verlängert oder im besten Falle sogar entfristet? Schließlich ist sie allseits beliebt – im Kollegium und vor allem bei den Medinger Schülern. Ihre Arbeit erledigt sie zur vollsten Zufriedenheit, ist überdurchschnittlich engagiert. Neben ihrer Arbeit als Sekretärin übernahm sie in den vergangenen beiden Jahren viele zusätzliche Tätigkeiten. So schrieb sie sich gemeinsam mit einer weiteren Kollegin die Neugestaltung und Pflege des Schulgartens auf die Fahne und rief die beiden Angebote „Fotografie“ sowie „Junge Reporter/Schülerzeitung“ ins Leben. Zudem hat sich Juliane Irrgang maßgeblich um die Beteiligung der Grundschule an dem EU-Projekt „Obst und Gemüse“ gekümmert (SZ berichtete). Das selbst die Gemeinde mit ihrer Arbeit zufrieden ist, zeigt auch die letzte interne Leistungsbewertung der Verwaltung. Hier hat die Sekretärin, die mit einer Schwerbehinderung von 70 Prozent lebt, die volle Punktzahl erreicht.

Stelle soll intern neu besetzt werden

Also warum? Warum soll die Stelle der Sekretärin – nach Angaben von Hauptamtsleiter Udo Rößler – intern an jemand anderen vergeben werden? Warum nicht weiterhin mit Juliane Irrgang arbeiten? „Dazu äußere ich mich öffentlich nicht“, betonte Bürgermeister Michael Langwald am Montagabend mehrmals. Das sei eine personalrechtliche Entscheidung, über deren Hintergründe er nicht reden darf, kann und möchte. Doch die Frage nach dem „Warum“ bleibt dennoch bestehen. Hat Juliane Irrgang vielleicht mal in die Kaffeekasse gegriffen? „Nein, sie würde eher was reinlegen, so ein lieber Mensch ist sie“, betont Schulleiterin Marlies Wolf gegenüber der Sächsischen Zeitung. Sie ist entsetzt über die Entscheidung der Verwaltung. „Wenn Frau Irrgang geht, bleibt ein Riesenloch bei uns“, ist sich die Schulleiterin zu hundert Prozent sicher. Allein der Stundenplan könne ab Januar nicht mehr eingehalten werden, wenn die beliebte Sekretärin nicht mehr da ist. Außerdem koste die Einarbeitung einer neuen Sekretärin wieder Zeit. Und Zeit hat Schulleiterin Marlies Wolf am wenigsten. „Wir wollen niemand anderen“, betont sie daher noch einmal mit aller Deutlichkeit.

Seit 1992 arbeitet Marlies Wolf bereits als Schulleiterin und pflegt seitdem auch wertvolle berufliche Kontakte zum jetzigen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU). Daher wandte sie sich in diesem Fall vertrauensvoll an ihn. Erst Anfang September diesen Jahres war er Gast beim Tag der offenen Tür und konnte sich von den funktionierenden Strukturen, den geschaffenen Werten und auch dem Engagement der Sekretärin überzeugen. Er ist ein Fan der „Sonnenblumenschule“ und weiß die Leistungen dort zu würdigen.

Eine Entscheidung aus puren Neid?

Diese stärkenden Worte des Ministerpräsidenten haben die Schulleiterin, Gemeinderäte, Pädagogen und Eltern zum Handeln animiert. „Auch wenn es überhaupt nicht in unserem Aufgabenbereich liegt“, so René Edelmann, der neben seiner Funktion als Ortsvorsteher auch einen Sitz im Gemeinderat hat. Er und mindestens zwölf weitere ehrenamtlichen Politiker des Gremiums haben am Montagabend einen Antrag beim Bürgermeister eingereicht. Kernaussage des Beschlussvorschlags: Juliane Irrgang soll ab dem ersten Januar 2018 unbefristet weiterhin als Sekretärin an der Medinger Sonnenblumenschule beschäftigt werden. Darüber soll schnellstmöglich – jedoch spätestens in der übernächsten Sitzung des Gemeinderates – entschieden werden.

Neben eben jenem Antrag der Gemeinderäte hat auch der Elternrat der Grundschule Medingen Druck gemacht. „Wir möchten nicht, dass funktionierende Strukturen, welche erfolgreich sind, geändert werden“, betonte Elternratsmitglied Sylvio Schubert in seiner Rede am Montagabend. Bis zum 24. November fordern die Eltern daher die Gemeindeverwaltung zur Stellungnahme auf – vor allem, weil die Gerüchteküche schon längst brodelt. Denn viele Eltern vermuten Neid hinter der Entscheidung der Verwaltung. „In Medingen funktioniert einfach alles. Wir haben hier Vorzeigeeinrichtungen“, erklärt eine junge Mutter. Doch wird der Vertrag mit Juliane Irrgang nicht fortgeführt, steht die Sonnenblumenschule vor einem Problem. Und die gut funktionierenden Strukturen wären Geschichte.

Ottendorfs Bürgermeister ist also nun am Zug. Und muss vor allem den Medinger Eltern zeigen, dass die pädagogische Betreuung der Kinder, zu deren gutem Gelingen offenbar auch Juliane Irrgang einen wesentlichen Beitrag leistet, bei ihm weiterhin einen hohen Stellenwert hat.

