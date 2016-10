Warum? In Tharandt wurde eine Frau auf dem Zebrastreifen überfahren. Besuch in einer Stadt, die trauert. Und die wütend ist.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schon am Sonntagabend, nur wenige Stunden nach dem tragischen Unfall, stellten Nachbarn des Opfers Blumen und Kerzen an den Unglücksort. © Thomas Morgenroth Schon am Sonntagabend, nur wenige Stunden nach dem tragischen Unfall, stellten Nachbarn des Opfers Blumen und Kerzen an den Unglücksort.

Am Montag besuchten auch etwa 40 Kindergartenkinder von der Kita in der Heinrich-Cotta-Straße die Unfallstelle. Dort stellten sie Kerzen auf.

Am Tag nach dem schrecklichen Unfall stehen Blumensträuße und Kerzen am Zebrastreifen in der Freiberger Straße in Tharandt. Direkt neben dem Fußgängerüberweg, auf dem am Sonntagnachmittag eine 87-jährige Tharandterin von einem 76-jährigen Mann überfahren wurde, liegt eine einzelne weiße Rose. Daneben brennt eine rote Friedhofskerze.

Eine Stadt ist in Trauer. Das Opfer war in Tharandt nicht unbekannt. Ihr ganzes Leben lang hatte die Frau auf der Heinrich-Cotta-Straße gewohnt. Bis zu ihrem plötzlichen Tod lebte sie in dem Haus, in dem sie wohl auch geboren wurde.

Wie genau es zu dem Unfall kam, kann die Polizei noch nicht sagen. Sicher ist nur, dass die Tharandterin gegen 15.30 Uhr von der Amtsgasse auf den Zebrastreifen lief. Sie hatte unmittelbar zuvor das Grab ihrer Schwester auf dem Tharandter Friedhof besucht. Der VW Passat erwischte sie, als sie schon fast die Hälfte der Straße überquert hatte. Nachbarn bezeichnen das Opfer als körperlich fit. Sie war niemand, der über den Zebrastreifen schlich.

Zeugen berichten, dass die Frau von dem Auto frontal erwischt wurde. Sie sei nach oben geschleudert worden, ihr Körper habe die Frontscheibe auf der Fahrerseite eingedrückt. Etwa 15 Meter nach dem Zusammenstoß landete die Frau auf dem Asphalt. Das Auto kam erst zwei Meter später endgültig zum Stehen. Am Montag konnte man die Spuren noch deutlich sehen. Kriminaltechniker hatten die Umrisse des Körpers und des Fahrzeugs auf der Straße nachgezeichnet.

Passanten und Anwohner hatten versucht, der Frau zu helfen. Doch dafür war es zu spät. Sie verstarb noch am Unfallort. Eine Angehörige des Opfers hat sich auch mit dem Unfallverursacher unterhalten. Niemand sonst habe sich um ihn gekümmert, sagte sie. Der Zwickauer stand sichtlich unter Schock und war verwirrt. „Ich habe ihm viel Kraft gewünscht“, sagte die Frau. Verletzt wurde der Fahrer der Polizei zufolge aber nicht.

Vielleicht hätte der tragische Unfall gar nicht passieren müssen. Denn bis zum Januar 2014 befanden sich an dem Zebrastreifen Tempo-30-Schilder. Die Freiberger Straße ist an der Stelle sehr gefährlich. Autos, die aus Kurort Hartha in die Stadt hineinkommen, fahren oft mit überhöhter Geschwindigkeit, also schneller als die erlaubten 50 km/h. Und Autos, die von der Roßmäßlerstraße herauffahren, können den Fußgängerüberweg schlecht einsehen. Unmittelbar vor der Amtsgasse steht eine Hecke. Der Zebrastreifen in der Freiberger Straße ist vor allem für viele Kinder und Jugendliche wichtig: Sie nutzen den Übergang, um zur Grundschule auf der Wilsdruffer Straße zu kommen oder zum Kindergarten und zum Gymnasium in der Heinrich-Cotta-Straße.

Eltern wollen Tempo 30 zurück

Im September 2015 gründete die Tharandter Ortsvorsteherin Milana Müller (Liste Grün) zusammen mit Barbara Hinz eine Elterninitiative. Sie wollten erwirken, dass die Verkehrsbehörde im Pirnaer Landratsamt, die für die Staatsstraße zuständig ist, die Tempo-30-Schilder wieder aufbaut. Noch in diesem Frühjahr legte die Initiative Beschwerde beim sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr ein und forderte das frühere Tempolimit zurück. Doch nichts geschah.

Jens Heinze, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Tharandt, war betroffen. „Das ist so traurig. Wir wollten Schilder aufstellen, auf denen steht ,Freiwillig 30‘. Die Entwürfe habe ich mir noch am Sonntagmorgen angesehen.“ Richard Georgi vom Elternrat des Kindergartens sagte: „Jetzt ist Zeit, innezuhalten, und Zeit für Trauer.“ Erzieher und Eltern der Kita haben schnell Trauerkerzen organisiert. Etwa 40 stellten die Kindergartenkinder am Montagnachmittag an dem Zebrastreifen auf. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen“, so Georgi. Niemand wisse, ob die 30er-Schilder geholfen hätten, den Unfall zu vermeiden. „Aber klar ist, dass eine geringere Geschwindigkeit den Bremsweg des Autos und die Aufprallenergie des Opfers verringert hätten“, so Georgi. „Mich ärgert es so sehr, dass immer erst etwas passieren muss, bevor sich etwas ändert. Das macht uns Einwohner so wütend.“

Silvio Ziesemer, Tharandts parteiloser Bürgermeister sagte: „Der Todesfall hat in der Stadt Betroffenheit und Trauer ausgelöst. Unser Mitgefühl gilt den Hinterbliebenen, Nachbarn und Freunden.“ Weiter heißt es von Stadtsprecher Alexander Jäkel, dass die Stadt die verschiedenen Initiativen von Ortschaftsrat, Anwohnern und Eltern stets unterstützt habe. „Leider fanden diese Vorschläge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit seitens der Verkehrsbehörden bislang keine Berücksichtigung“, so Jäkel. Er weist darauf hin, dass das Landratsamt auf Initiative der Stadt in diesem Jahr bereits verstärkt Geschwindigkeitskontrollen an dem Zebrastreifen durchgeführt habe.

Heiko Weigel ist im Pirnaer Landratsamt als Beigeordneter für das Verkehrsamt zuständig. Auch er bedauert den Todesfall, verteidigt aber die Entscheidung seiner Behörde. „Das rote Dreieck mit dem Fußgänger darauf ist laut Straßenverkehrsordnung ein viel stärkeres Signal als ein Tempo-30-Schild. Denn es heißt, dass man hier besonders vorsichtig, mit mäßiger Geschwindigkeit, an den Überweg heranfahren muss“, so Weigel. Die Tharandter Diskussionen um die 30er-Schilder sind für ihn vor dem Hintergrund des Verkehrsrechts nicht nachvollziehbar. Diese würden eine trügerische Sicherheit vorgaukeln. „Aber hier muss man sogar noch vorsichtiger fahren, weil der Überweg schwer einsehbar ist.“ Das Landratsamt werde sich die Stelle nun noch einmal genauer anschauen. Auch mehr Kontrollen verspricht der Beigeordnete an dem Überweg.

Die Polizei hat derweil die Ermittlungen gegen den Autofahrer wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung aufgenommen. Mit Ergebnissen der Kriminaltechniker und einer etwaigen Anklage durch die Staatsanwaltschaft sei frühestens in ein paar Monaten zu rechnen.

