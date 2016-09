Wartungsfirma für Burgaufzug gesucht Ab 2017 würde die Stadt auf Kosten von 25 000 Euro jährlich sitzenbleiben. Ein Vertragsabschluss für die Wartung gestaltet sich schwierig.

Der Panoramaaufzug zum Burgberg hat so seine Tücken. Immer wieder treten technische Probleme auf. An der grundsätzlichen Entscheidung den Lift weiter zu betreiben, ändert das aber nichts. Das machte die Stadtverwaltung zuletzt deutlich. © Archiv/Claudia Hübschmann

Bis Ende des Jahres läuft die Gewehrleistungsfrist der Herstellerfirma Hütter für den störungsanfälligen Aufzug zum Burgberg. Bis dahin sollen möglichst viele Macken – wie mangelhafte Türsensoren – behoben werden. Für die Zeit danach sucht die Stadt händeringend nach einer neuen Firma, die dann Wartungsarbeiten übernimmt. Bedingung ist allerdings, dass diese einen Vollwartungsvertrag eingeht, also auch defekte Materialien austauscht. Wie es jetzt mit dem Panoramaaufzug weiter geht, erklärt die SZ.

Die Ausgangslage: Drei Monate Zeit, danach wird es teuer für die Stadt

Einigkeit besteht in der Verwaltung, dass der Betrieb des störanfälligen Aufzugs verbessert werden muss. Deshalb stehe die Stadt fortlaufend in Kontakt zur Herstellerfirma Hütter, sagt Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Jetzt auftretende Schäden würde diese bis Jahresende bezahlen. Doch dann ist Schluss. „Deshalb schreiben wir einen neuen Wartungsvertrag aus, suchen nach einem Betrieb, der ab Anfang 2017 Reparaturen übernimmt und die Funktionstüchtigkeit sicherstellt“, so Stadtbauamtsleiter Dirk Herr. Betreiber sollen die Städtischen Dienste Meißen (SDM) bleiben. Infrage kommt allerdings ausschließlich ein Vollwartungsvertrag – heißt: eine Abmachung, die den Austausch aller möglichen defekten Materialien mit einbezieht – und zwar ohne der Stadt Kosten zu verursachen. Deshalb könnte sich die Suche schwierig gestalten, räumt Dirk Herr ein. Derzeit werde durch ein Planungsbüro ein Leistungsverzeichnis erarbeitet, das die Bedingungen des Wartungsvertrages definiert. Der Betrieb des Lifts wird aber nicht infrage gestellt, selbst wenn eine Vereinbarung längerfristig nicht zustande kommt. Für den Haushalt 2017 und 2018 hat die Stadt daher jeweils 25 000 Euro eingeplant.

Die sofort nötigen Reparaturen: Sensorleisten sollen verschwinden

Unabhängig von der zukünftigen Wartung sind Reparaturen nötig, die möglichst schnell erledigt werden müssen, um die Sicherheit Mitfahrender zu gewährleisten. So wird die Stadt aus eigener Tasche einen 2 000 Euro teuren Zusatzlüfter bezahlen, der in den Fahrkorb eingebaut werden soll. „Das werden wir kurzfristig umsetzen, damit es im Ernstfall nicht zu Problemen kommt“, so Dirk Herr. So wie im vergangenen Jahr, als nach einem Stromausfall nicht nur der Aufzug stehenblieb, sondern auch die Klimaanlage den Dienst verweigerte. Ein anderes drängendes Problem sind die häufig defekten Türsensoren, die für ein automatisches Öffnen und Schließen an Tal- sowie Bergstation der Flügeltüren sorgen. „Nach einem Gutachten des TÜVs vom 14. September dieses Jahres könnte man auf die Sensoren völlig verzichten“, so OB Raschke. Ob sie tatsächlich ausgebaut werden, soll nun zusammen mit der Herstellerfirma abgesprochen werden.

Die längerfristigen Probleme: Glasdach oder Abdeckung an der Bergstation

Ein wiederkehrendes Problem ist die Infrarot-Sensorik für die Türen an der Bergstation. Bei Sonne, Schnee oder herumfliegenden Laub wurde sie bereits mehrfach gestört und blockierte die Türen. Die Lösung wäre eine Schutzvorrichtung – eine Art Dach, das die Türen vor äußeren Einflüssen schützt. Allerdings gab es hier immer wieder Einwände des Denkmalschutzes. Nun gebe es erneut Vorlagen der Stadtverwaltung – sowohl für eine Glasdachvariante als auch für eine einfache Abdeckung. „Wir sind in ständigem Austausch mit der Denkmalbehörde. Sicher ist allerdings noch nichts“, so Olaf Raschke. Auf lange Sicht schwierig weil teuer, ist der Einbau einer zusätzlichen Stromversorgung für den Fall eines Festsitzens des Aufzugs. Hier gibt es derzeit keine neuen Entwicklungen.

Der Ausblick: Tatsächliche Kosten ab 2017 noch nicht vorhersehbar

Trotz der bis Jahresende zu erwartenden Reparaturen könnten auf die Stadt später noch höhere Kosten zukommen. Die tatsächlichen Wartungskosten blieben den Wettbewerbsergebnissen vorbehalten, heißt es vonseiten der Stadt.

zur Startseite