Wartungsarbeiten unter einer Hütte

So mancher hat sich vielleicht gefragt, was das kleine Holzhäuschen vorm Rathaus soll. Ist das etwa eine Hundehütte für die Tiere, deren Herren Angelegenheiten in der Stadtverwaltung zu erledigen haben? Einen Eingang mit Schlüssel gibt es immerhin. „Weit gefehlt“, antwortet Stadtsprecherin Diana Schulze auf eine entsprechende SZ-Nachfrage. Derzeit laufen Wartungsarbeiten am Senkelektrant des Hauptmarktes, der sich an dieser Stelle befindet. Das ist eine versenkbare Energiesäule. Damit kein Regen oder anderes Wasser in die Öffnung dringen kann, wurde die Hütte drübergestellt. (krü)

