Wartungsarbeiten am Aufzug Am 9. November werden in der Zeit von 7 bis 12 Uhr werden planmäßige Wartungsarbeiten am Aufzug Burgberg durchgeführt.

Am 9. November werden in der Zeit von 7 bis 12 Uhr werden planmäßige Wartungsarbeiten am Aufzug Burgberg durchgeführt. © Archiv/Andreas Weihs

Am 9. November werden in der Zeit von 7 bis 12 Uhr werden planmäßige Wartungsarbeiten am Aufzug Burgberg durchgeführt. Der Aufzug ist in dieser Zeit nicht benutzbar. Von 8 Uhr bis 12 Uhr verkehrt ersatzweise ein Shuttle-Bus von der Tal- zur Bergstation und zurück. Für weitere Informationen: Städtische Dienste Meißen GmbH, Berghausstraße 2, 01662 Meißen. E-Mail: info@wellenspiel.de, Telefon: 03521 701130. (SZ)

zur Startseite