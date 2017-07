Wart’s ab Buswartehäuschen halten trocken. Manche sind auch ein Hingucker mit Geschichte.

Gläserne Fassade in Merzdorf: Wo einst ein Haus aus Beton stand, haben die Fahrgäste nun den vollen Durchblick. Die Geschichte dieser Haltestelle in Riesa-Merzdorf zeigt: Schon zu DDR-Zeiten ereiferten sich die Fahrgäste, wenn sie dem Wetter schutzlos ausgeliefert waren. Als 1956 der geplante Bau des Wartehäuschens auf der Kippe stand, sorgte das zu hochgehenden Wogen der Erregung, wie die SZ im September 1956 berichtete. Beim offiziellen Spatenstich halfen damals viele Freiwillige. © Stadtmuseum/S. Schultz /Montage: S. Schultz

Sie sind aus Glas mit Metall, aus Betonfertigteilen oder aus Holz und stehen landauf, landab an vielen Straßen: Wartehäuschen. So alltäglich sind sie, dass man sie kaum eines Blickes würdigt. Bestenfalls fallen noch die Werbeplakate auf, mit denen manche Seitenwand tapeziert ist. Nicht mal Sitzbänke und Abfallkörbe gibt es in jedem Unterstand, sondern höchstens das Versprechen, hier bei Regen halbwegs trocken zu bleiben. Und sonst?

In manchem Unterstand suchen verzweifelte Tierhalter per Aushang nach ihren ausgebüxten Lieblingen, anderswo informiert das örtliche Blasorchester über seinen nächsten Auftritt. Was sich daneben – leider – fast überall findet, sind Spuren von Vandalismus. Herausgeschlagener Putz, kaputte Fensterscheiben, mit Edding oder Sprühfarbe beschmierte Wände. Das ein oder andere Buswartehäuschen verströmt sogar den wenig charmanten Geruch von Urin. – Die Haltestellenschilder übrigens haben sich im Verlaufe der Zeit auch geändert. Standen einst amtliche Verkehrszeichen – gelbes Schild mit grünem Rand und grünem H – an den Stationen, dominieren heute große Infotafeln mit den Nummern der Buslinien und den Zielen. (SZ)

zur Startseite