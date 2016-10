Wartesaal mit Panoramablick Der Sebnitzer Bahnhof soll zum Nationalparkbahnhof ernannt werden. Jetzt gibt es erste Entwürfe für die Gestaltung.

Der Bahnhofsschriftzug an der Fassade wird um das Wort Nationalpark ergänzt. Die sichtbarsten Änderungen betreffen aber die Halle im Inneren. © Dirk Zschiedrich

Mit dem Nationalparkbahnhof Sebnitz ist es wie mit den Zügen der Deutschen Bahn: Manchmal muss man eben ein bisschen länger drauf warten. Ursprünglich sollte der Sebnitzer Bahnhof diesen Titel schon vor dem Deutschen Wandertag im Juni dieses Jahres tragen, als Zweiter in Deutschland nach dem ersten und bislang einzigen seiner Art in Bad Schandau. Das war zumindest die Vorstellung der Stadt Sebnitz, die damit in Sachen Tourismus punkten möchte.

Doch eine Haushaltssperre seitens des Freistaats bremste das Vorhaben vorerst aus, die Nationalparkverwaltung bekam noch kein grünes Licht von übergeordneter Stelle, wie es der Sebnitzer Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) kürzlich seinen Stadträten erklärte. Inzwischen gibt es aber einen ersten Entwurf für die damit verbundene Innengestaltung des Bahnhofsgebäudes. In der Bahnhofshalle soll der weiße Absatz unterhalb des Oberlichts mit einer umlaufenden Wandgrafik aufgewertet werden. Die Grafik ist einem Panoramablick über die sächsisch-böhmische Gebirgslandschaft der Region nachempfunden, aus der bestimmte Sehenswürdigkeiten und Naturattraktionen, wie etwa die Waldhusche oder die Obere Schleuse, hervorstechen. Die exakten Motive stehen noch nicht fest. Nach Aussage des Sebnitzer Tourismuschefs Julian Ipsen soll die Grafik zweisprachig sein und Ziele von beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze berücksichtigen.

Bis Frühjahr alles fertig?

Dem grundsätzlichen Gestaltungskonzept hat der Stadtrat jetzt seine Freigabe erteilt. „Wir freuen uns über die Zustimmung des Sebnitzer Stadtrates zu dem Projekt und werden uns bemühen, es sobald wie möglich gemeinsam mit der Stadtverwaltung umzusetzen“, sagt Nationalparkleiter Dietrich Butter zu dem Beschluss. Einen konkreten Termin für die Umsetzung gibt es noch nicht. Die Stadt Sebnitz hofft, dass bis zum Start der neuen Tourismussaison im Frühjahr 2017 alles so weit ist.

Neben der Innengestaltung der Bahnhofshalle soll der Titel Nationalparkbahnhof auch das Äußere des Gebäudes schmücken, sowohl auf der Straßen- als auch auf der Schienenseite. Darum kümmert sich die Tourismusabteilung der Stadt Sebnitz, ebenso wie um die Anpassung des innerstädtischen Wegeleitsystems. Nach dem Konzept der Sebnitzer Touristiker bildet der Sebnitzer Bahnhof die Schnittstelle zwischen den beiden Nationalparks Sächsische Schweiz und Böhmische Schweiz. Er befinde sich in der Mitte zwischen dem Nationalparkzentrum in Bad Schandau und seinem tschechischen Gegenstück in Krasna Lipa (Schönlinde). Zum anderen bilde der Bahnhof die Schnittstelle zwischen Sebnitz als Kunstblumenstadt auf der einen und der Natur auf der anderen Seite. Von hier aus geht es mit der Nationalparkbahn ins Grüne. Die Gäste sollen laut dem Konzept ermutigt werden, ihr Auto stehenzulassen und die umweltfreundliche Mobilität mit der Bahn zu nutzen. Kostenlose Parkplätze gibt es am Sebnitzer Bahnhof bereits, ebenso einen Abstellplatz für Fahrräder.

Mit der Stadt Bad Schandau – bisher exklusive Besitzerin eines Nationalparkbahnhofs – sei das Vorhaben abgestimmt, erklärte der Sebnitzer OB Mike Ruckh. Die Nachbarkommune sehe darin kein Problem. Das Grundanliegen ist es, den Bahnverkehr weiter zu fördern.

