Warten in Löbau Die Kreiselbaustellen bringen Baustellenampeln, Umleitungen und Staus mit sich. Aktuell mehr denn je.

Autoschlangen bilden sich an den neuen Baustellenampeln an der Teichpromenade in Löbau. © Rafael Sampedro

Die zweite Umleitung im Zuge der Kreiselbaustellen in der Löbauer Innenstadt führt vor allem in Stoßzeiten zu langen Autoschlangen an den vielen Baustellenampeln. Wer nicht direkt in die Stadt will, ist jetzt noch dringender aufgerufen, lieber um Löbau herum zu fahren, als hindurch zu wollen. (SZ)

