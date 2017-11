Warten bis der Bus kommt Im Nieskyer Ortsteil See stehen Schüler morgens ungeschützt im Freien. Ein Buswartehäuschen gibt es nur auf der anderen Seite. Aber das soll sich ändern.

An der Bushaltestelle „Am Schäferberg“ in See gibt es nur ortseinwärts ein Wartehäuschen. Das gilt übrigens auch für die Haltestelle davor. © Andre Schulze

Entweder nass oder eiskalt. Die Reisenden, die im Nieskyer Ortsteil See auf den Bus Richtung Mücka und weiter nach Boxberg oder Weißwasser angewiesen sind, können sich das Wetter nicht aussuchen. Draußen warten oder drinnen, auch diese Wahl haben sie nicht. Denn ein Buswartehäuschen gibt es nur auf der anderen Seite. Sich dort unterzustellen und die Straßenseite zu wechseln, sobald der Bus in Sicht kommt, ist wegen des Verkehrs nicht möglich, sagt Hartmut Schuster. Morgens warten ortsauswärts je nach Wochentag zwischen drei und sechs Schüler auf den Bus, hat der Ortsvorsteher von See beobachtet.

Zur Lösung des Problems hat er nun im Stadtrat eine Lösung vorgeschlagen. Ein Bekannter hat ihm ein Foto von einem ausrangierten Buswartehäuschen mit der Notiz zugesimst, es lagere auf dem Nieskyer Bauhof. „Wenn wir es schaffen würden, das Häusel an der Haltestelle ,Am Schäferberg‘ aufzustellen, hätten wir eine preiswerte und kostengünstige Lösung.“.

Schuster arbeitet nicht erst seit gestern an der Beseitigung des Missstands. Schon vor geraumer Zeit hatte er die Verwaltung soweit, einen Fördermittelantrag zu stellen. Aber dann ging der zuständige Sachbearbeiter in Rente, ohne dass sich etwas getan hätte. Womöglich liegt das Schreiben immer noch in einer Schublade oder auf einem Rechner des Nieskyer Bauamts.

Ausrangierte Wartehäuschen oder solche, wo sich ohnehin nie jemand blicken lässt, dorthin umzusetzen, wo sie gebraucht werden, hält er für einen guten und gangbaren Weg. „An der Straße Richtung Jänkendorf stehen zum Beispiel zwei Stück. Die sind eigentlich überflüssig“, meint er. Was Steffi Mütze, die im Nieskyer Rathaus für die Immobilien und den Bauhof zuständig ist, davon hält, ist nicht bekannt. Was sie zu dem Vorschlag sagt, das Buswartehäuschen vom Bauhof in See aufzustellen, dagegen schon. Sie macht Schuster wenig Hoffnung. Das Häuschen habe früher in Kosel gestanden, gibt sie am Telefon Auskunft, und lagere schon länger auf dem Bauhof. Für See käme es eher nicht infrage. „Eigentlich ist es viel zu alt. Wir wollten es als Ersatzteillager ausschlachten“, – und nicht wiederaufstellen. Das befriedigt Hartmut Schuster gar nicht. „Dann muss die alte Planung wieder her und die Ausgaben für ein neues Wartehäuschen in den Haushalt.“ Das wird er in der nächsten Stadtratssitzung sagen. Vielleicht wird er seinen Redebeitrag mit der Frage einleiten: „Wann hat das Warten endlich ein Ende?“

zur Startseite